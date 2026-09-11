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Destituyen a Javier Marrero de la dirección del Hospital Cardiovascular

La salida del ejecutivo ocurre en momentos en que empleados de la institución reclaman mejores condiciones de empleo

11 de septiembre de 2026 - 9:34 AM

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Javier Marrero del Centro Cardiovascular (a la derecha) fue destituido anoche tras una reunión. (Carlos Giusti/Staff)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una reunión en la noche del jueves culminó en la destitución del doctor Javier Marrero Marrero de la dirección ejecutiva del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, en momentos en que la institución enfrenta fuertes reclamos laborales.

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El presidente de la Junta de Directores del Centro Cardiovascular, el doctor Víctor M. Ramos Otero, confirmó a El Nuevo Día que, “tras una reunión celebrada anoche, la Junta determinó destituir al licenciado Javier Marrero Marrero, por lo que no continuará ocupando el cargo”.

“La Junta informará oportunamente los próximos pasos administrativos, y se tomaron medidas para garantizar la continuidad de los servicios y las operaciones del Centro con el equipo gerencial”, añadió el secretario del Departamento de Salud.

La salida se produce luego de meses de tensión entre la administración y empleados del Centro Cardiovascular, quienes han reclamado justicia salarial, el pago de diferenciales y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el convenio colectivo.

Recientemente, los trabajadores realizaron manifestaciones para exigir mejores condiciones laborales y que se honraran los acuerdos establecidos con la administración. Además, reclamaron que leyes aplicadas afectaron los beneficios adquiridos.

En medio de este escenario, la salida de Marrero abre un nuevo capítulo en la dirección administrativa del Centro Cardiovascular, una de las principales instituciones del país para el tratamiento de enfermedades de este tipo.

Por el momento, se desconoce quién asumirá la dirección ejecutiva de la institución y cuáles son las razones que llevaron a la salida de Marrero.

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Breaking BadCentro Cardiovascular de Puerto Rico y el CaribeHospitalesDepartamento de Salud Víctor Ramos
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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