Destituyen a Javier Marrero de la dirección del Hospital Cardiovascular

Una reunión en la noche del jueves culminó en la destitución del doctor Javier Marrero Marrero de la dirección ejecutiva del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, en momentos en que la institución enfrenta fuertes reclamos laborales.

El presidente de la Junta de Directores del Centro Cardiovascular, el doctor Víctor M. Ramos Otero, confirmó a El Nuevo Día que, “tras una reunión celebrada anoche, la Junta determinó destituir al licenciado Javier Marrero Marrero, por lo que no continuará ocupando el cargo”.

“La Junta informará oportunamente los próximos pasos administrativos, y se tomaron medidas para garantizar la continuidad de los servicios y las operaciones del Centro con el equipo gerencial”, añadió el secretario del Departamento de Salud.

La salida se produce luego de meses de tensión entre la administración y empleados del Centro Cardiovascular, quienes han reclamado justicia salarial, el pago de diferenciales y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el convenio colectivo.

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Recientemente, los trabajadores realizaron manifestaciones para exigir mejores condiciones laborales y que se honraran los acuerdos establecidos con la administración. Además, reclamaron que leyes aplicadas afectaron los beneficios adquiridos.

En medio de este escenario, la salida de Marrero abre un nuevo capítulo en la dirección administrativa del Centro Cardiovascular, una de las principales instituciones del país para el tratamiento de enfermedades de este tipo.