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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asaltantes encañonan y golpean a un hombre dentro de su residencia en Isabela

Los individuos se apropiaron de $23,000 en efectivo, un rifle, un reloj y un teléfono celular

11 de septiembre de 2026 - 12:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
Personal del Distrito de Isabela y del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) investiga los hechos.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Dos hombres enmascarados y armados irrumpieron durante la madrugada de este viernes en una residencia del barrio Galateo Bajo, en Isabela, donde presuntamente agredieron al residente y se apropiaron de $23,000 en efectivo, un rifle y otros artículos.

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Según la investigación de la Policía, el perjudicado indicó que los individuos lograron acceso al interior de la vivienda mediante amenaza e intimidación, mientras le apuntaban con un arma de fuego.

Una vez dentro, los asaltantes lo golpearon en el rostro y lo llevaron hasta una de las habitaciones de la residencia.

De allí se apropiaron de $23,000 en efectivo, un reloj Invicta color oro valorado en $300, un teléfono celular Samsung Galaxy gris valorado en $600 y un rifle Smith & Wesson estimado en $700.

La propiedad robada fue valorada en aproximadamente $24,600.

Personal del Distrito de Isabela y del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) investiga los hechos.

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Breaking NewsRobo domiciliarioIsabelaPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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