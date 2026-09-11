Asaltantes encañonan y golpean a un hombre dentro de su residencia en Isabela
Los individuos se apropiaron de $23,000 en efectivo, un rifle, un reloj y un teléfono celular
11 de septiembre de 2026 - 12:07 PM
11 de septiembre de 2026 - 12:07 PM
Dos hombres enmascarados y armados irrumpieron durante la madrugada de este viernes en una residencia del barrio Galateo Bajo, en Isabela, donde presuntamente agredieron al residente y se apropiaron de $23,000 en efectivo, un rifle y otros artículos.
Según la investigación de la Policía, el perjudicado indicó que los individuos lograron acceso al interior de la vivienda mediante amenaza e intimidación, mientras le apuntaban con un arma de fuego.
Una vez dentro, los asaltantes lo golpearon en el rostro y lo llevaron hasta una de las habitaciones de la residencia.
De allí se apropiaron de $23,000 en efectivo, un reloj Invicta color oro valorado en $300, un teléfono celular Samsung Galaxy gris valorado en $600 y un rifle Smith & Wesson estimado en $700.
La propiedad robada fue valorada en aproximadamente $24,600.
Personal del Distrito de Isabela y del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) investiga los hechos.
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