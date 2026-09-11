Se roban bonsái valorado en $8,000 de restaurante japonés en San Juan
La pieza, que formaba parte de la exhibición del establecimiento, fue reportada como hurtada durante la noche del jueves
11 de septiembre de 2026 - 10:45 AM
11 de septiembre de 2026 - 10:45 AM
Un bonsái valorado en aproximadamente $8,000 fue hurtado durante la noche del jueves de un restaurante de comida japonesa ubicado en la calle Cervantes, en San Juan, confirmó la Policía de Puerto Rico.
Según el informe preliminar, una persona se apropió de la pieza, que se encontraba en el interior del establecimiento como parte de una exhibición.
La querellante reportó el hurto a las autoridades, que iniciaron una investigación para determinar las circunstancias en que desapareció el bonsái y dar con el o los responsables del robo.
El agente Villahermosa realizó la investigación inicial. El caso será referido al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, que continuará con la pesquisa.
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