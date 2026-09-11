Panel del FEI archiva querella contra exjefa de la CEE Jessika Padilla Rivera
La oficina determinó que la evidencia analizada no sustenta un procesamiento criminal
11 de septiembre de 2026 - 11:15 AM
11 de septiembre de 2026 - 11:15 AM
La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) archivó la querella que pesaba contra la ex presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) Jessika Padilla Rivera, con relación al pago de bonificaciones correspondientes al ciclo electoral de 2024.
“Evaluado en su totalidad el informe final presentado por las fiscales especiales independientes, así como la evidencia que sustenta sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, este Panel acoge la recomendación formulada por estas. En consecuencia, se dispone el archivo de la querella de epígrafe y damos por concluida la encomienda conferida en este asunto”, dispuso la Opfei.
En la resolución, no obstante, la Opfei advirtió que el archivo no necesariamente “avale” los mecanismos que implantó la CEE para el desembolso de las bonificaciones, de las que se benefició la propia Padilla Rivera.
“Ello no implica que este Panel avale el procedimiento utilizado para efectuar el desembolso investigado, ni las decisiones administrativas relacionadas con este. Significa únicamente que, conforme al resultado de la investigación realizada y al estándar aplicable, no procede continuar el procesamiento criminal”, señala la determinación, de la que se abstuvo la presidenta de la Opfei, Ygrí Rivera Sánchez.
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