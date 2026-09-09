CEE refiere al Departamento de Justicia presunta clonación de tarjeta electoral en Arecibo

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) refirió al Departamento de Justicia el caso de un elector de Arecibo que presentó una tarjeta de identificación electoral que funcionarios determinaron que no fue emitida por la agencia y que, según manifestó el propio elector, obtuvo en el comité municipal de José “Memo” González, candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la alcaldía en 2024.

En la resolución, el presidente de la CEE, Jorge Rafael Rivera Rueda, concluyó que la información y los documentos disponibles tenían “suficiente seriedad y especificidad” para ser evaluados por la autoridad competente. Por ello, ordenó al secretario de la Comisión referirlos inmediatamente a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres.

El incidente ocurrió el 4 de agosto, cuando un elector acudió a una Junta de Inscripción Permanente (JIP) de Arecibo para solicitar un duplicado de su tarjeta electoral. De acuerdo con el relato firmado por los oficiales de inscripción Keyla L. Ortega, del Partido Popular Democrático (PPD), y Radamés Medina Concepción, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), los funcionarios se percataron de que la tarjeta presentada no era una identificación oficial de la CEE.

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Al ser cuestionado sobre la procedencia de la tarjeta, el elector, supuestamente, indicó que la obtuvo en Arecibo y posteriormente especificó que la consiguió en el comité municipal de González. Los funcionarios retuvieron la tarjeta y documentaron el incidente.

El asunto llegó a la CEE luego que el representante Ramón Torres Cruz solicitó, el 25 de agosto, una investigación sobre la supuesta expedición y uso de tarjetas electorales no oficiales, incluida la posibilidad de que fueran clonadas o reproducidas electrónicamente.

Como parte del trámite, la CEE solicitó documentación a la JIP de Arecibo, que incluyó fotografías de las páginas del Libro de Actas correspondientes al incidente, el formulario de actualización de datos del elector, el relato firmado por los dos oficiales de inscripción, fotografías del frente y reverso de la tarjeta y una Acta de Incidencias de la Comisión Local del Precinto 026.

La resolución señaló que los documentos corroboran el incidente y que, de probarse los hechos, podrían constituir una violación penal. La CEE citó el Artículo 12.12 del Código Electoral, relacionado con el uso indebido de tarjetas electorales, entre las disposiciones que podrían estar involucradas.

No obstante, la CEE no determinó que se cometió un delito o que ocurrió fraude electoral. También aclaró que de la información disponible no surgieron indicios ni alegaciones de actuaciones contrarias a las leyes o reglamentos por parte del personal de la CEE.

La comunicación presentada por Torres tampoco fue considerada una querella formal, debido a que no cumplió con los requisitos establecidos para ese tipo de procedimiento, por lo que la CEE la trató como un referido de información.

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La determinación no fue unánime, pues el comisionado electoral del PNP votó en contra, mientras que los comisionados del PPD y del PIP votaron a favor.

En declaraciones escritas, Torres Cruz sostuvo que el referido a Justicia debe servir como una advertencia sobre el manejo de documentos electorales fuera de la CEE.

“Los hechos no los estoy inventando yo: están en el Libro de Actas de la Junta de Inscripción de Arecibo, en el relato firmado por dos oficiales de inscripción de partidos distintos, y en la propia resolución del presidente de la CEE, que concluye que el asunto tiene suficiente seriedad para que lo evalúe la autoridad competente sin mayor dilación”, resaltó.

“Aquí no puede haber zonas grises ni apellidos protegidos. Yo llevé este asunto al Pleno de la Comisión porque la fiscalización tiene que ser seria en todos los niveles: en la Junta de Inscripción, en la Comisión Local, en el Pleno de la CEE y en Justicia”, sostuvo, al a vez que reclamó que el referido penal esté acompañado de una investigación administrativa para determinar cuántas tarjetas fueron impresas, dónde se encuentra la máquina utilizada y para qué evento electoral se habría preparado.