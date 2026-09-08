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Donald Trump afirma que usará “todo su poder” para impedir otro ataque como el 9/11

El mandatario participó en un acto para apoyar a familiares de primeros respondedores a los ataques del 11 de septiembre de 2001

8 de septiembre de 2026 - 7:25 PM

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El presidente Donald Trump aplaude tras su discurso durante el evento de la Fundación Tunnel to Towers con motivo del 25.º aniversario del 11-S, en la Elipse, cerca de la Casa Blanca en Washington, el martes 8 de septiembre de 2026. (Jacquelyn Martin)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su país empleará “todo su poder” para impedir que vuelva a producirse un ataque como los atentados del 11 de septiembre de 2001 (9/11).

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“Nadie podría siquiera imaginar que algo así pueda volver a suceder, y vamos a usar todo nuestro poder para asegurarnos de que no ocurra”, declaró Trump durante un acto conmemorativo por el 25 aniversario del 9/11 frente a la Casa Blanca.

Trump, que describió aquella jornada como “un día como ningún otro”, recordó que Estados Unidos se encuentra ahora en guerra con Irán y prometió que la República Islámica jamás obtendrá un arma nuclear.

La bandera estadounidense se exhibe durante el evento de la Fundación Tunnel to Towers con motivo del 25.º aniversario del 11-S, en la Elipse, cerca de la Casa Blanca en Washington, el martes 8 de septiembre de 2026.
La bandera estadounidense se exhibe durante el evento de la Fundación Tunnel to Towers con motivo del 25.º aniversario del 11-S, en la Elipse, cerca de la Casa Blanca en Washington, el martes 8 de septiembre de 2026. (Mark Schiefelbein)

“Nunca olvidaremos a quienes perdimos y nunca olvidaremos a los héroes inmortales del 11 de septiembre de 2001. Y les diré que ahora mismo estamos luchando porque hay una nación que quería un arma nuclear. Irán no tendrá un arma nuclear”, subrayó el mandatario.

Trump participó en un acto organizado por la fundación Tunnel to Towers, que apoya a familiares de policías, militares y bomberos que murieron tras responder a los ataques del 9/11.

El evento se celebró en La Elipse, un parque contiguo a la Casa Blanca, donde se instaló una viga de acero de una de las Torres Gemelas de Nueva York que se derrumbaron con los atentados.

El mandatario, que durante años fue un magnate de la construcción en Nueva York, recordó que aquella mañana observó por la ventana y le pareció “una mañana hermosa”, pero después vio en las noticias unas imágenes que espera “nunca volver a ver”.

“El mundo ha cambiado para siempre”, aseguró que pensó ese día.

Soldados inclinan la cabeza durante la invocación en el evento de la Fundación Tunnel to Towers con motivo del 25.º aniversario del 11-S, en la Elipse, cerca de la Casa Blanca en Washington, el martes 8 de septiembre de 2026. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
Soldados inclinan la cabeza durante la invocación en el evento de la Fundación Tunnel to Towers con motivo del 25.º aniversario del 11-S, en la Elipse, cerca de la Casa Blanca en Washington, el martes 8 de septiembre de 2026. (Foto AP/Mark Schiefelbein) (Mark Schiefelbein)

También recordó la experiencia de su actual secretario de Comercio, Howard Lutnick, presente en el acto, quien sobrevivió a los atentados porque esa mañana llevó a su hijo al colegio y llegó tarde a su oficina, situada en el World Trade Center.

Trump conmemorará este 11 de septiembre el 25 aniversario de los atentados desde el memorial instalado en el Pentágono, uno de los objetivos de los ataques terroristas, en lugar de hacerlo en la Zona Cero de Manhattan, donde se alzaban las Torres Gemelas.

Según medios como The New York Times, el mandatario habría tomado esta decisión porque en la Zona Cero están prohibidos los discursos de dirigentes políticos, una versión que ha sido negada por la Casa Blanca.

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