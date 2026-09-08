Nuevas y remozadas instalaciones en el Pediátrico y Universitario del Centro Médico

La gobernadora Jenniffer González inauguró este martes las remozadas unidades del Centro Renal Pediátrico y de Cirugía Pediátrica del Hospital Pediátrico de Centro Médico, en Río Piedras, mejoras que permitirán atender una mayor cantidad de pacientes en instalaciones más modernas.

La inauguración fue complementada con la compra de un sistema de navegación quirúrgica (7D FLASH) para procedimientos complejos de la columna, como las de pacientes con escoliosis idiopática. El equipo y los materiales que usa tuvieron un costo de $1 millón, se informó en conferencia de prensa.

“Estas iniciativas están dirigidas a fortalecer la infraestructura, la tecnología y la capacidad operacional de lo que es el Centro Médico, los distintos hospitales de nuestro proceso de salud pública”, manifestó la primera ejecutiva.

En cuanto a la unidad renal, González dijo que se trata del único programa en la isla para pacientes pediátricos. La inversión en el remozamiento del centro fue a un costo de $4.6 millones.

PUBLICIDAD

“Sustituye unas instalaciones que operaban desde 1996 y que ya no respondían adecuadamente a los estándares de espacio y de tratamiento requerido para este servicio... La nueva unidad pasó de cuatro a seis estaciones de hemodiálisis, incluyendo un cuarto de aislamiento”, precisó la gobernadora, quien destacó que la nueva instalación médica contó con un donativo de más de $600,000 de la Fundación Hospital Pediátrico.

La gobernadora destacó que el nuevo centro renal es el único programa en la isla para pacientes pediátricos. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

Respecto a la nueva unidad de Cirugía Pediátrica, las instalaciones, que cuentan ahora con una decoración de animales de la selva, aumentó de 18 a 24 camas regulares, distribuidas en 16 habitaciones.

La gobernadora aclaró que el Hospital Pediátrico ya contaba con médicos que hacen operaciones para atender la escoliosis, pero la nueva máquina quirúrgica 7D FLASH permitirá mayor precisión y exactitud, incluso disminuyendo la exposición a radiación para el personal y el paciente.

La primera ejecutiva aprovechó para anunciar también la inauguración de la nueva Unidad de Cirugía General del Hospital Universitario de Adultos.

“Es la primera gran remodelación que se hace allí desde el 2009... Cuando hablamos de ‘nuevo’, no solamente son los pisos, los techos, todos los cuartos, todos los baños, sino también los equipos. Así que es una remodelación total”, sostuvo.

La nueva unidad, desarrollada a un costo de $5.39 millones de fondos para mejoras capitales del propio hospital, cuenta con 25 habitaciones, 15 privadas y 10 semiprivadas, y cuartos de aislamiento.

Solicitan propuestas para nuevo Hospital de Trauma

De paso, González anunció que, el 2 de septiembre, el gobierno publicó la solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para el nuevo Hospital de Trauma de nivel 1. La propuesta cierra el 1 de diciembre.

PUBLICIDAD

“Esto nos permite pasar de la planificación, y ahora vamos al proceso de adquisición, que es indispensable para el diseño final y construcción de ese Hospital de Trauma”, afirmó la mandataria.

El secretario de Salud, Víctor Ramos, quien estuvo en la conferencia de prensa, dijo que la futura construcción del Hospital de Trauma corre paralela al proceso de acreditación que recae sobre el Colegio Americano de Cirujanos. Se espera que la nueva instalación esté lista en 2028.

“Este es, probablemente, el principal compromiso programático en salud de nuestro gobierno”, destacó el secretario.

De otra parte, Ramos, en un aparte con este medio, confirmó que este miércoles viajará a la isla municipio de Culebra para participar de la vista ocular que realizará el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, como parte de una pesquisa que ordenó ante el cambio de administrador privado de los servicios de laboratorio y farmacia en el centro de diagnóstico y tratamiento de la isla municipio.