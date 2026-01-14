Enfermeros de los hospitales Universitario y Pediátrico recibirán diferencial salarial desde este jueves

Mientras se alcanza un acuerdo que propenda a un nuevo plan de clasificación y retribución, el personal de enfermería y servicios directos a los pacientes de los hospitales Universitario y Pediátrico, de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), recibirá desde mañana, jueves, un diferencial mensual en su salario.

La gobernadora Jenniffer González indicó este miércoles que el diferencial temporero se pagará con fondos estatales, con un impacto al fisco de $3,589,209.73 contemplado en el presupuesto vigente hasta el 30 de junio.

Se beneficiarán 594 empleados: 383 del Hospital Universitario y 211 del Hospital Pediátrico.

“Esto es para empezar a hacerle justicia a ustedes, que son los profesionales de la salud. Estos diferenciales, porque no podemos hablar de aumento; aumento será cuando se termine la revisión de las escalas de clasificación y retribución que está haciendo la OATRH (Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos) para equipararlas y que las enfermeras de la ASEM y las de aquí, del Universitario y el Pediátrico, estén en la misma calificación… cuando eso ocurra, esperamos que ocurra este año, estos diferenciales se eliminan”, dijo González, en conferencia de prensa, en el Hospital Pediátrico.

PUBLICIDAD

González estuvo acompañada por Regino Colón Alsina, director ejecutivo de la ASEM y del Hospital Universitario de Adultos; Giselle Van Derdys Arroyo, directora ejecutiva del Hospital Pediátrico Universitario; Facundo Miguel Di Mauro Vázquez, director ejecutivo de la OATRH; y el secretario de Salud, Víctor Ramos. Este último había informado, en junio, que contaba con $5,036,000 para equiparar, durante este año fiscal, el salario de las enfermeras graduadas del Universitario y el Pediátrico con el de las de la ASEM.

Hasta el momento, sin embargo, eso no se ha producido, dijeron tanto Ramos como González. La dilación se arrastra desde julio, cuando inició el año fiscal en curso, confirmó la gobernadora.

“No se ha dado porque, hasta que yo no tenga una justificación válida legal de un aumento en la clasificación y retribución, no le puedo aumentar el dinero, aunque lo tenga. Tengo que tener la justificación legal para eso... que le corresponde a la OATRH, con la autorización de la Junta (de Supervisión Fiscal)”, indicó González.

“Habíamos identificado el dinero para que se hiciera antes. No vamos a seguir esperando a que esas escalas estén listas en clasificación y retribución. Hemos esperado suficiente. Vamos a dar este diferencial para que ya puedan empezar a cobrar y, entonces, esperar a que las escalas se den”, agregó.

En entrevista separada, Arnaldo Cruz, subdirector ejecutivo de la JSF, recordó que, en 2023, bajo la administración de Pedro Pierluisi, se aprobó e implantó un “plan uniforme” de retribución para las enfermeras del Departamento de Salud, que incluyen el Universitario y el Pediátrico, y cualquier cambio está sujeto a la evaluación de la OATRH.

PUBLICIDAD

“Ese plan puede sufrir cambios o ajustes a través del tiempo, y lo que está en cuestión aquí es que el Departamento de Salud quiere que se revisen las clases de enfermeras de ese plan uniforme para que se hagan los cambios correspondientes. El Departamento de Salud tiene que enviar la información a la OATRH para que la OATRH haga el análisis”, dijo vía telefónica.

“La OATRH no ha sometido ninguna enmienda a nosotros (JSF) correspondiente a esas clases. Por lo tanto, nosotros entendemos que la OARTH y Salud todavía están en un proceso de intercambio de información y de evaluación de las clases. Así que nosotros no hemos recibido una petición de enmienda al plan todavía”, agregó.

Atado a lo anterior, Cruz no pudo estimar cuándo estarían listas las nuevas escalas y retribuciones para el personal médico de ambos hospitales. Dejó claro, sin embargo, que la JSF trabaja con la OATRH en actualizar el plan uniforme para todas las escalas.

“Estamos revisando las 1,500 clases que se implementaron en 2023 y sí, nuestra expectativa es actualizar ese plan, de aquí a marzo o después, actualizar ese plan”, indicó.

Por su parte, la gobernadora se mostró confiada en que, a partir de julio, cuando empieza el nuevo año fiscal, estén listas las nuevas escalas. “Pero, lo más importante es que las escalas ahora pueden tardar todo lo que quieran porque el diferencial ya lo tenemos ahí. Y ellos van a cobrar lo que las escalas están proponiendo. Una vez la escala entre en vigor, se divide el diferencial”, afirmó.

PUBLICIDAD

Los diferenciales fueron asignados a auxiliares de servicios de salud, enfermeras prácticas, enfermeras asociadas, enfermeras generalistas, supervisores de enfermería, directores auxiliares de enfermería y personal en dirección y/o coordinación.

“Estas clasificaciones no tienen una cifra general; van a variar por el nivel de responsabilidad y también por su función”, apuntó González.

Mencionó, por ejemplo, que un auxiliar de servicios de salud recibirá un diferencial del 35% de su salario, equivalente a $694.17 mensuales; enfermeras prácticas recibirán un diferencial de 50% a 53%, es decir, de $1,051.17 a $1,076.77.