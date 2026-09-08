Legislatura de San Juan atenderá este miércoles en sesión proyecto de multipisos en El Escambrón

La Legislatura Municipal de San Juan convocó una sesión para mañana, miércoles, a las 5:15 p.m., en la que se discutirá el Proyecto de Ordenanza 55 para la creación de un estacionamiento multipisos en un lote frente a la playa El Escambrón.

El Nuevo Día supo que, durante la mañana de este martes, el cuerpo aprobó, en reunión ejecutiva, enmiendas al proyecto inicial y el informe positivo, para darle paso a la medida.

El controvertible proyecto busca otorgarle a la empresa Smart Parking System un derecho de superficie, por 60 años, para la elaboración de la estructura.

La compañía estableció, en una ponencia escrita que entregó a la Legislatura Municipal, su disposición a enmendar el proyecto, pero que no contaba con diseños ni informes de tráfico pues aún no tenía el visto bueno del ayuntamiento.

Desde su presentación, en junio, el proyecto fue cuestionado por las legisladoras de minoría del Partido Popular Democrático y el Movimiento Victoria Ciudadana, Ingrid Colberg Rodríguez y Daisy Sánchez Collazo, al igual que por la organización Escambrón Unidos.

PUBLICIDAD

El derecho de superficie se otorgó sin un proceso de subasta y, originalmente, sin pasar por vistas públicas, aunque, posteriormente, se celebró una audiencia, a petición del alcalde de San Juan y proponente del proyecto, Miguel Romero Lugo.

Semanas después de esa vista, la medida fue enmendada para aclarar que la estructura no tendría más de un piso, aunque se mantuvo el número inicial de espacios en 950. Entre otras enmiendas, también se explicó mejor una descripción de la zona que abarcaría la estructura.