NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Construirán desde cero el nuevo Hospital de Trauma del Centro Médico

El desarrollo del nuevo edificio de 10 pisos, en fases operacionales, arrancará a finales de 2026

17 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La gobernadora Jenniffer Gonzalez, junto a Regino Colón Alsina, director ejecutivo de la Administración de Servicios Médicos ASEM, y Víctor M. Ramos, secretario del Departamento de Salud. (Ramon "Tonito" Zayas)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticias

La gobernadora Jenniffer González presentó este martes el rediseño del nuevo Hospital de Trauma, en Centro Médico, un edificio completamente nuevo, que buscará convertirse en el primer centro de trauma nivel 1 en Puerto Rico.

El edificio, que se construirá a un costo de $140 millones en fondos federales, se ubicará en parte de la plaza Pedro Arzuaga Beraza, en el Centro Médico, y constará de 226,00 pies cuadrados, 10 pisos y 110 habitaciones privadas, que tendrán capacidad de duplicarse en situaciones extraordinarias.

“Este hospital ha estado dándole servicio al pueblo de Puerto Rico por décadas con limitaciones estructurales. Hemos decidido, con el secretario de Salud y el director de ASEM (Administración de Servicios Médicos), ambos doctores, nos han ayudado en conjunto con el personal médico de cada una de las instituciones a rediseñar y a conceptualizar un nuevo Hospital de Trauma que cumpla no solamente con las exigencias a nivel federal y de la industria, sino que también atienda las realidades del pueblo de Puerto Rico”, expresó González sobre el hospital que comenzará a construirse durante el último trimestre de 2026.

El nuevo diseño -divulgado en una mesa redonda en la que participó El Nuevo Día- se construirá por fases que serán operacionales, a medida que se culminen. Para 2028, esperan tener listos los primeros dos pisos, que incluyen la unidad estabilizadora, sala de emergencias, una sala de espera con 52 asientos y un área para recibir siete ambulancias simultáneamente.

Asimismo, estará la unidad de cuidado intensivo con 20 habitaciones con capacidad de aislamiento, un auditorio para 120 personas, terraza exterior y áreas de esparcimiento.

En el resto de los niveles, habrá también un área dedicada a la rehabilitación física, cuidado intermedio, oficinas administrativas, el Cento de Control de Desastres y Monitoreo Operacional de ASEM. En el décimo piso, habrá un helipuerto con capacidad para recibir helicópteros más grandes y pesados.

“Nunca hemos tenido un edificio que se haya construido con este propósito. Siempre han sido adaptaciones de diferentes áreas del hospital. El hospital actual de trauma era las clínicas externas de la ASEM, que fueron remodeladas y adaptadas para la función. Así que, con esta estructura y este proyecto, no solamente esperamos que el hospital tenga un área estructural para rendir al servicio de trauma de los más altos niveles, sino que también sea funcional para el personal clínico y para el propio paciente”, expresó el director ejecutivo de la ASEM, el doctor Regino Colón Alsina.

El secretario de Salud, el doctor Víctor Ramos, indicó que, para la certificación de trauma Nivel 1 del Colegio Americano de Cirugía, hay sobre 100 requisitos, de los cuales, según análisis internos, ya han cumplido con el 70%, un incremento respecto al 20% con el que se cumplía con el diseño anterior.

La fases del edificio estarán en funcionamiento a medida que se vaya finiquitando la construcción. El director de ASEM, sin embargo, no pudo precisar cuánto tomará la totalidad de la construcción.

El nuevo diseño tendrá cualidades de resiliencia, como rampas para transportar camillas desde todos los pisos hasta la parte frontal del edificio. Igualmente, al ser más abarcador, requerirá mayor personal.

¿Quiénes somos?

PrimeraHora
Política de privacidad
Trust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
