Jenniffer González firma ley para reconocer el “Space Force”

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el pasado domingo cuatro proyectos de ley, entre ellos una dirigida a reconocer la existencia de la Fuerza Espacial de Estados Unidos (USSF, por sus siglas en inglés).

En un comunicado de prensa, González Colón informó que firmó el Proyecto de la Cámara 213, convertido en la Ley 158-2025, de la autoría del representante Luis “Junior” Pérez Ortiz y de la coautoría de José Aponte.

La medida enmienda la Ley 271- 2012 para la Creación de un Sistema Expedito de Reconocimiento por Endoso de Licencias Profesionales de Cónyuges de Militares y Empleados Federales para reconocer la existencia de la nueva rama de las Fuerzas Armadas, el “Space Force”.

De igual forma, la pieza legislativa reconoce que estos beneficios aplican a cónyuges de militares, reservistas o miembros de la Guardia Nacional.

En 2019, el Congreso federal estableció la USSF como la sexta rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, cuya misión es garantizar la seguridad y la supremacía de los intereses americanos en el espacio.

Como la USSF fue creada luego de la aprobación de la ley local, se presentó la medida para ajustar la Ley 271- 2012 y así reflejar la estructura actual de las Fuerzas Armadas, extendiendo formalmente los beneficios y derechos existentes a los miembros y sus familias.

Adicional a esta medida, la primera ejecutiva del país firmó otras tres medidas dirigidas a promover la concienciación sobre la leucemia infantil, la manufactura y hasta los derechos suplementarios de la población con diversidad funcional y adultos mayores.

Ley 157-2025

Precisamente, la gobernadora firmó el Proyecto de la Cámara 112, ahora convertido en la Ley 157-2025, de la autoría de la representante del Distrito 38 de Trujillo Alto, Carolina y Canóvanas, Wanda del Valle Correa.

La medida declara el 4 de septiembre de cada año como el “Día de la Concientización sobre la Leucemia Infantil” en el gobierno. Además, dispone la utilización del lazo anaranjado y dorado como símbolo de la necesidad de concientizar y apoyar tanto a menores, como a sus padres, y cuidadores en su lucha contra la enfermedad.

La Asociación Americana del Cáncer explica en su plataforma digital que la leucemia es un cáncer de las células primitivas productoras de sangre.

Según la medida, los datos recopilados en el Boletín del Registro Central de Cáncer de Puerto Rico de 2013, titulado “Incidencia de Cáncer en Puerto Rico”, revelan que la leucemia figura entre los diez tipos de cáncer más comunes en la Isla, ocupando el décimo lugar tanto en hombres como en mujeres. Asimismo, la Sociedad Americana del Cáncer señala que la leucemia es el tipo de cáncer más frecuente en niños y adolescentes.

Ley 159-2025

Otra legislación que firmó la gobernadora fue el Proyecto de la Cámara 702, que pasó a ser la Ley 159-2025. La medida es de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.

La medida enmienda la Ley 180-2024 del Mes y Día de la Manufactura en Puerto Rico para atemperar la designación del Día de la Manufactura al primer viernes del mes de octubre de cada año, según se ha establecido en los Estados Unidos de América.

De igual manera, la legislación establece la obligación de la gobernadora de emitir una proclama a estos efectos. También, faculta al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a promocionar el Día y Mes de la Manufactura.

El 17 de marzo de 2025, la primera ejecutiva del país emitió la Orden Ejecutiva 012, en la cual reafirma como la manufactura ha sido un pilar de la economía local por más de 75 años. La conmemoración celebra a quienes trabajan en la manufactura y busca inspirar a la próxima generación de fabricantes, ayudando a educar.

Ley 160-2025

Finalmente, la mandataria firmó el Proyecto de Administración 75, ahora la Ley 160-2025, que se crea la “Ley Uniforme de Derechos Suplementarios para la Población con Diversidad Funcional y Adultos Mayores”, para uniformar la identificación y los derechos de las personas con diversidad funcional y adultos mayores.

El nuevo estatuto enmienda el Artículo 3 de la Ley 297-2018, conocida como “Ley Uniforme Sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de Turnos de Prioridad”. Además, deroga la Ley 108-1985 y la Ley 107-1998.

“Dado a que el Departamento de Transportación y Obras Públicas es la agencia que se encarga de emitir importantes certificaciones como la licencia de conducir y la tarjeta de identificación para menores y personas adultas, resulta oportuno que pueda identificar adecuadamente a estas poblaciones y bajo una sola tarjeta de identificación”, indica la medida.