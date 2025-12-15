Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El gobierno de Jenniffer González quiere que los estudiantes participen en competición de historia de Estados Unidos

La actividad es auspiciada por el Departamennto de Educación federal

15 de diciembre de 2025 - 7:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Linda McMahon es la secretaria de Educación de Estados Unidos. (David Zalubowski)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La administración de Jenniffer González quiere que los estudiantes de noveno a duodécimo grado de Puerto Rico participen en una competición del Departamento de Educación federal que buscará probar el conocimiento de la historia estadounidense, de cara a la conmemoración del 250 aniversario de Estados Unidos.

RELACIONADAS

Los estudiantes deben tener entre 14 y 19 años, según el anuncio de la secretaria de Educación de Estados Unidos, Linda McMahon.

La competición comenzará con un examen de opción múltiple a través de la red de internet. Pero habrá una ronda semifinal regional presencial y una final en la capital estadounidense, en junio de 2026.

La directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriela Boffelli, exhortó a los estudiantes puertorriqueños a participar “y a representar a nuestra isla con orgullo en un escenario nacional que celebra el conocimiento, la excelencia académica y el liderazgo cívico”.

El periodo de registro tendrá lugar del 1 al 21 de febrero de 2026. Los cuatro estudiantes con las puntuaciones más altas por cada estado y territorio avanzarán a las semifinales regionales. Puerto Rico es parte de la región Sur.

Los primeros tres puestos recibirán becas académicas de $150,000, $75,000 y $25,000, respectivamente.

