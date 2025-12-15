El gobierno de Jenniffer González quiere que los estudiantes participen en competición de historia de Estados Unidos

La administración de Jenniffer González quiere que los estudiantes de noveno a duodécimo grado de Puerto Rico participen en una competición del Departamento de Educación federal que buscará probar el conocimiento de la historia estadounidense, de cara a la conmemoración del 250 aniversario de Estados Unidos.

Los estudiantes deben tener entre 14 y 19 años, según el anuncio de la secretaria de Educación de Estados Unidos, Linda McMahon.

La competición comenzará con un examen de opción múltiple a través de la red de internet. Pero habrá una ronda semifinal regional presencial y una final en la capital estadounidense, en junio de 2026.

La directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriela Boffelli, exhortó a los estudiantes puertorriqueños a participar “y a representar a nuestra isla con orgullo en un escenario nacional que celebra el conocimiento, la excelencia académica y el liderazgo cívico”.

PUBLICIDAD

El periodo de registro tendrá lugar del 1 al 21 de febrero de 2026. Los cuatro estudiantes con las puntuaciones más altas por cada estado y territorio avanzarán a las semifinales regionales. Puerto Rico es parte de la región Sur.