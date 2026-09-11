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Radican cargos contra hombre que impactó con su vehículo a un oficial de Corrección

Los presuntos hechos ocurrieron en julio mientras agentes ejecutaban una orden de arresto en Barrio Obrero

11 de septiembre de 2026 - 2:09 PM

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Iván G. Schuls Pimentel, de 49 años, fue ingresado a prisión, confirmó la Policía. (Pablo Martínez Rodríguez)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre que presuntamente intentó huir en un vehículo durante una intervención e impactó a un sargento del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) enfrenta cargos por los supuestos hechos ocurridos el 8 de julio en Barrio Obrero, Santurce, confirmó la Policía de Puerto Rico.

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El imputado, Iván G. Schuls Pimentel, de 49 años, se encontraba en el estacionamiento soterrado de Plaza Inmaculada, en la avenida Ponce de León, cuando agentes de Arrestos Especiales del DCR se disponían a diligenciar una orden de arresto en su contra.

Según la investigación, Schuls Pimentel emprendió la marcha en reversa en un Hyundai Tucson gris, de cuatro puertas y del año 2014, e impactó con el vehículo el brazo izquierdo de uno de los sargentos. Ante la presunta agresión, los oficiales del DCR repelieron la acción utilizando sus armas de reglamento.

El caso fue consultado con la Fiscalía de San Juan y se formularon cargos por agresión bajo el artículo 108 del Código Penal.

La prueba fue presentada ante la jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza de $25,000. Schuls Pimentel no prestó la fianza, por lo que fue fichado y reingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

De momento, no se ofreció la fecha de la vista preliminar.

Ficha policial de Iván G. Schuls Pimentel, de 49 años.
Ficha policial de Iván G. Schuls Pimentel, de 49 años. (Suministrada)
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Breaking NewsBarrio ObreroSanturceDepartamento de Corrección y RehabilitaciónPolicía de Puerto RicoSeguridadAgresiones
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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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