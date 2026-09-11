Localizan en buen estado al último de tres menores desaparecidos de hogar en San Juan
Damon Córdova Rivera, de 15 años, fue encontrado en Juana Díaz, según la Policía
11 de septiembre de 2026 - 2:16 PM
11 de septiembre de 2026 - 2:16 PM
Damon Córdova Rivera, de 15 años, el último de los tres menores reportados como desaparecidos tras escapar del Hogar del Niño Manuel Fernández Juncos, en Santurce, fue localizado en buen estado en Juana Díaz, informó este viernes la Policía.
La Coordinadora en Investigación de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) indicó que el adolescente fue encontrado en el residencial Leonardo Santiago.
Córdova Rivera se escapó el 27 de agosto junto a otros menores del hogar ubicado en Santurce.
Jacqxiel M. Jamil Valentín también fue localizado en buen estado, al igual que Florentino Elías William Franco, de 14, quien fue encontrado, en buen estado, en el hogar de un familiar en Guaynabo.
El cuerpo de Torrales Lazú fue hallado durante la tarde del miércoles en un solar en los predios de la antigua central Lafayette, luego que la Policía recibió “confidencias” sobre su ubicación.
Al llegar al lugar, agentes de la División de Drogas de la región policíaca de Guayama encontraron el cuerpo de Torrales Lazú, quien recibió varias heridas de proyectil de bala.
Posteriormente, los investigadores identificaron a la víctima como Torrales Lazú, quien figuraba con dirección de residencia en el Hogar del Niño Manuel Fernández Juncos, en San Juan.
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