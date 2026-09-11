Muere hombre que supuestamente hirió con un arma blanca a su madre y su sobrino en Utuado

Un hombre de 44 años que presuntamente irrumpió en una residencia en Utuado y atacó con un arma blanca a su madre y a su sobrino, de 11 años, falleció tras un enfrentamiento con agentes de la Policía.

La Policía de Puerto Rico dijo a El Nuvo Día que el incidente ocurrió durante la mañana del viernes en una residencia en la carretera PR-111, kilómetro 3.5, en el barrio Viví Arriba.

El individuo, identificado como Javier E. González Rivera, entró a la vivienda y presuntamente agredió con un arma blanca (un machete) a su madre, una adulta mayor, y a su sobrino, un menor de 11 años, quienes reciben atención médica.

El teniente Lionel Romero, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado explicó que las víctimas permanecen en estado crítico y no han podido entrevistar aún a la fémina.

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La Policía sostuvo que durante la intervención, González Rivera resultó herido de bala tras agentes repeler una presunta agresión. Posteriormente, falleció, confirmó la Uniformada.

“Lo que puedo confirmar es que hay dos víctimas heridas con el arma blanca. El sospechoso falleció”, resaltó el oficial.

A preguntas de este medio, Romero añadió que las víctimas son la madre y el sobrino del presunto agresor. No obstante, indicó que aún se desconoce el motivo que habría provocado el ataque violento. “Estamos comenzando la investigación”, mencionó el director del CIC de Utuado.