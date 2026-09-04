Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
4 de septiembre de 2026
85°Lluvias aisladas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aparece en buen estado menor que fue reportado como desaparecido en Santurce

La Policía continúa buscando a otros dos adolescentes que abandonaron el Hogar del Niño Manuel Fernández Juncos

4 de septiembre de 2026 - 5:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jacqxiel M. Jamil Valentín, de 16 años, estaba desaparecido desde el 27 de agosto, informó la Policía. (suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico informó que Jacqxiel M. Jamil Valentín, de 16 años, uno de los menores reportados como desaparecidos tras abandonar el Hogar del Niño Manuel Fernández Juncos, en Santurce, fue localizado en buen estado en el Distrito de Guayama.

RELACIONADAS

La localización del adolescente fue confirmada por la Coordinadora en Investigación de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC).

“Jamil Valentín se había escapado, junto a otros menores, el pasado jueves, 27 de agosto, del Hogar del Niño Manuel Fernández Juncos, en Santurce. Tras su localización se dejan sin efecto las labores de búsqueda por parte de la Policía”, dice el informe.

El adolescente era uno de cuatro menores reportados como desaparecidos luego de abandonar el hogar entre el 27 y el 28 de agosto. Los otros tres fueron identificados como Yadiel Torrales Lazú, de 16 años; Florentino Elías William Franco, de 14; y Damon Córdova Rivera, de 15.

Previo a la localización de Jamil Valentín, William Franco también fue encontrado en buen estado en la residencia de un familiar en Guaynabo. Su desaparición había sido reportada luego de que fuera visto por última vez el 28 de agosto en el mencionado hogar.

Según el informe policíaco, el director de la institución, Rodolfo de los Ángeles Vega Carranza, informó que a las 7:20 p.m. del 27 de agosto los menores tomaron sus pertenencias y brincaron la verja de seguridad del hogar, tras lo cual se desconocía su paradero.

Con la localización de Jamil Valentín y William Franco, aún permanecen desaparecidos Yadiel Torrales Lazú y Damon Córdova Rivera.

La investigación para establecer el paradero de los adolescentes continúa a cargo de agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a localizar a los menores a comunicarse, de manera confidencial, con la Línea Confidencial al (787) 343-2020 o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la SAIC al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICPersonas desaparecidasSanturceSan JuanHogares
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 4 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: