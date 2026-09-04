Aparece en buen estado menor que fue reportado como desaparecido en Santurce

La Policía de Puerto Rico informó que Jacqxiel M. Jamil Valentín, de 16 años, uno de los menores reportados como desaparecidos tras abandonar el Hogar del Niño Manuel Fernández Juncos, en Santurce, fue localizado en buen estado en el Distrito de Guayama.

La localización del adolescente fue confirmada por la Coordinadora en Investigación de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC).

“Jamil Valentín se había escapado, junto a otros menores, el pasado jueves, 27 de agosto, del Hogar del Niño Manuel Fernández Juncos, en Santurce. Tras su localización se dejan sin efecto las labores de búsqueda por parte de la Policía”, dice el informe.

El adolescente era uno de cuatro menores reportados como desaparecidos luego de abandonar el hogar entre el 27 y el 28 de agosto. Los otros tres fueron identificados como Yadiel Torrales Lazú, de 16 años; Florentino Elías William Franco, de 14; y Damon Córdova Rivera, de 15.

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Previo a la localización de Jamil Valentín, William Franco también fue encontrado en buen estado en la residencia de un familiar en Guaynabo. Su desaparición había sido reportada luego de que fuera visto por última vez el 28 de agosto en el mencionado hogar.

Según el informe policíaco, el director de la institución, Rodolfo de los Ángeles Vega Carranza, informó que a las 7:20 p.m. del 27 de agosto los menores tomaron sus pertenencias y brincaron la verja de seguridad del hogar, tras lo cual se desconocía su paradero.

Con la localización de Jamil Valentín y William Franco, aún permanecen desaparecidos Yadiel Torrales Lazú y Damon Córdova Rivera.

La investigación para establecer el paradero de los adolescentes continúa a cargo de agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.