Hombre muere tras lanzarse al agua desde un bote en la playa Buyé

Un turista de 48 años, proveniente de la ciudad de Nueva York, perdió la vida en la tarde de este vieres en la zona de los botes de la playa Buyé de Cabo Rojo, informó la Policía.

La información preliminar señaló que una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 reportó un “caso médico” en la zona a las 2:16 p.m.

Al llegar, los agentes encontraron al hombre, que aún no ha sido identificado, sin signos vitales.

Según la Policía, el hombre falleció tras recibir un golpe accidental en el rostro luego de lanzarse al agua desde un bote.