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Hombre muere tras lanzarse al agua desde un bote en la playa Buyé

Según la información preliminar, el hombre era residente en la ciudad de Nueva York

4 de septiembre de 2026 - 4:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Playa Buyé (Archivo)
El hombre, supuestamente, murió tras recibir un golpe en la cabeza luego de lanzarse de un bote.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un turista de 48 años, proveniente de la ciudad de Nueva York, perdió la vida en la tarde de este vieres en la zona de los botes de la playa Buyé de Cabo Rojo, informó la Policía.

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La información preliminar señaló que una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 reportó un “caso médico” en la zona a las 2:16 p.m.

Al llegar, los agentes encontraron al hombre, que aún no ha sido identificado, sin signos vitales.

Según la Policía, el hombre falleció tras recibir un golpe accidental en el rostro luego de lanzarse al agua desde un bote.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez está a cargo de la pesquisa.

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Breaking NewsCabo Rojo MuertesAccidentesPolicía de Puerto RicoCICDivisión de HomicidiosSistema de Emergencia 9-1-1Nueva York
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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