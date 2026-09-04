Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
4 de septiembre de 2026
91°Lluvias dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dos mujeres sufren descarga eléctrica tras tocar caja de seguridad en edificio abandonado en Humacao

Una de las afectadas tuvo que ser trasladada a un hospital

4 de septiembre de 2026 - 4:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En Mayagüez, la Policía reportó otro caso en circunstancias similares a las reportadas en Cataño. (Archivo)
El incidente se reportó a las 12:03 p.m., indicó la Policía.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Dos mujeres resultaron afectadas por una descarga eléctrica durante el mediodía del viernes luego que, supuestamente, tocaron una caja de seguridad ubicada en un edificio abandonado en Humacao, informó la Policía de Puerto Rico.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, el incidente ocurrió a las 12:03 p. m. en la carretera PR-908, frente a la pista de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La Policía confirmó que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un caso médico en el mencionado lugar.

Al llegar a la escena, agentes adscritos al distrito de Humacao encontraron a las dos mujeres en la acera. Según la investigación, ambas recibieron una descarga eléctrica luego de tocar la caja de seguridad.

Paramédicos del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas de Humacao acudieron al lugar y les brindaron primeros auxilios.

Tras el incidente, una de las mujeres afectadas fue trasladada al hospital Ryder de Humacao, donde fue evaluada por el médico de turno. Al momento, se desconoce su condición de salud.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICEnergía eléctricaHumacao
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 4 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: