Dos mujeres sufren descarga eléctrica tras tocar caja de seguridad en edificio abandonado en Humacao
Una de las afectadas tuvo que ser trasladada a un hospital
4 de septiembre de 2026 - 4:13 PM
4 de septiembre de 2026 - 4:13 PM
Dos mujeres resultaron afectadas por una descarga eléctrica durante el mediodía del viernes luego que, supuestamente, tocaron una caja de seguridad ubicada en un edificio abandonado en Humacao, informó la Policía de Puerto Rico.
Según el informe preliminar, el incidente ocurrió a las 12:03 p. m. en la carretera PR-908, frente a la pista de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
La Policía confirmó que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un caso médico en el mencionado lugar.
Al llegar a la escena, agentes adscritos al distrito de Humacao encontraron a las dos mujeres en la acera. Según la investigación, ambas recibieron una descarga eléctrica luego de tocar la caja de seguridad.
Paramédicos del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas de Humacao acudieron al lugar y les brindaron primeros auxilios.
Tras el incidente, una de las mujeres afectadas fue trasladada al hospital Ryder de Humacao, donde fue evaluada por el médico de turno. Al momento, se desconoce su condición de salud.
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