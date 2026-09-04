Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
4 de septiembre de 2026
91°Lluvias dispersas
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Apelativo rechaza reclamo de Elvia Cabrera: defensa “no logró demostrar” que el tribunal erró

En ruta a la sentencia el 10 de septiembre, el equipo legal busca tener acceso a formulario dañado por el jurado

4 de septiembre de 2026 - 12:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elvia Cabrera Rivera, acusada de asesinar a la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario. (Captura)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El Tribunal de Apelaciones denegó la petición presentada por la defensa de Elvia Cabrera Rivera para acceder al formulario de veredicto que resultó dañado por el jurado durante el proceso de deliberaciones en el Tribunal de Primera Instancia de Aibonito.

RELACIONADAS

Cabrera Rivera, quien será sentenciada el próximo 10 de septiembre, fue encontrada culpable de forma unánime en los dos cargos que enfrentaba de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por el crimen de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario.

En una resolución de ocho páginas, el panel de jueces Fernando J. Bonilla, Nery E. Adames Soto y Alicia Álvarez Esnard determinó que la defensa “no logró demostrar que el foro primario incurrió en error alguno, que justifique nuestra intervención en este caso”.

“Entiéndase, que los señalamientos de error y los fundamentos aducidos en la petición presentada no logran activar nuestra función discrecional en el caso de autos. Por tanto, coincidimos en que el dictamen recurrido encuentra cómodo resguardo en la sana discreción de la primera instancia judicial”, indicaron.

Además, precisaron que, por todo lo mencionado, “no atisbamos razón para intervenir”.

“En consecuencia, y en virtud de la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, resolvemos denegar la expedición del auto de certiorari”, concluyeron.

Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito.Allanamiento a la residencia de Elvia Cabrera.Imagen admitida como evidencia en el juicio contra Elvia Cabrera Rivera. En la misma se observa a Anthonieska Avilés Cabrera.
1 / 31 | 📷 En imágenes: la evidencia que ha salido a la luz en el caso de Gabriela Nicole Pratts. Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito. - Poder Judicial

Recientemente, el Tribunal de Apelaciones también denegó una petición de la defensa -integrada por los licenciados Mayra López Mulero, Alberto C. Rivera Ramos, Yancarlos Maysonet Hernández, Alberto López Merlán, Héctor J. Vázquez Santisteban- para paralizar la sentencia mientras se analizaba este recurso.

La controversia comenzó el 3 de agosto, cuando el equipo legal de la acusada presentó una moción solicitando la entrega del formulario.

El equipo alegó que, inmediatamente antes de anunciarse el veredicto del jurado, el juez Luis S. Barreto Altieri, del Tribunal de Aibonito, hizo constar que una de las hojas correspondientes al formulario del veredicto había sido dañada por el jurado, por lo que dicho documento fue retirado y sustituido por un nuevo formulario.

En ese sentido, la defensa sostuvo que la hoja que resultó dañada constituía un documento relacionado con el procedimiento del veredicto que debía ser preservado como parte del expediente judicial.

Tras analizar la controversia, Barreto Altieri declaró “no ha lugar” la petición de la defensa. En su resolución, hizo constar que, en efecto, durante el proceso de deliberación, el jurado dañó una de las hojas correspondientes al formulario del veredicto.

“Culpable”: la reacción de Elvia Cabrera al escuchar el veredicto

“Culpable”: la reacción de Elvia Cabrera al escuchar el veredicto

El jurado halló “culpable” a la madre Anthonieska Avilés por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario.

Asimismo, el juez expresó que los documentos que el jurado utilizó durante la deliberación son de carácter secreto. Ante ello, determinó que lo solicitado por la parte peticionaria contravendría la doctrina del secreto de las deliberaciones del jurado.

Inconforme con la determinación, la defensa de la acusada presentó reconsideraciones, pero ante los “no ha lugar” del togado, decidieron elevar la controversia hasta el Tribunal de Apelaciones, quien finalmente emitió su decisión al respecto.

Trasfondo

Cabrera Rivera y su hija Anthonieska Avilés Cabrera fueron acusadas por la Fiscalía de Aibonito por cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por el crimen de Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido en Aibonito.

Los hechos se remontan a la noche del domingo, 10 de agosto de 2025, cuando ocurrió una trifulca en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, donde la menor resultó gravemente herida con un arma blanca, por lo que fue trasladada al hospital Menonita.

Familiares y allegados de Gabriela Nicole Pratts Rosario celebraron, el 11 de agosto de 2026, una caminata en memoria de la joven asesinada.La caminata partió desde el Centro Judicial de Aibonito y recorrió el trayecto hasta el desvío Roberto Colón, lugar en que la Pratts Rosario, de 16 años, fue apuñalada en 11 ocasiones.Hasta el altar llegará, en la tarde del martes, una caminata convocada en honor a "Lela".
1 / 29 | A un año del asesinato: recuerdan en Aibonito a Gabriela Nicole Pratts. Familiares y allegados de Gabriela Nicole Pratts Rosario celebraron, el 11 de agosto de 2026, una caminata en memoria de la joven asesinada. - alexis.cedeno

Sin embargo, el lunes, 11 de agosto de 2025, a las 12:35 a.m., la doctora Carla Mercado certificó su muerte. Posteriormente, la autopsia realizada por un patólogo del Instituto de Ciencias Forenses reflejó que la menor tenía 11 heridas en su cuerpo.

Tags
Breaking NewsTribunalesAibonitoGabriela Nicole Pratts RosarioJuicio Anthonieska Avilés CabreraJuicio Elvia Cabrera
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 4 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: