Apelativo rechaza reclamo de Elvia Cabrera: defensa “no logró demostrar” que el tribunal erró

El Tribunal de Apelaciones denegó la petición presentada por la defensa de Elvia Cabrera Rivera para acceder al formulario de veredicto que resultó dañado por el jurado durante el proceso de deliberaciones en el Tribunal de Primera Instancia de Aibonito.

Cabrera Rivera, quien será sentenciada el próximo 10 de septiembre, fue encontrada culpable de forma unánime en los dos cargos que enfrentaba de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por el crimen de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario.

En una resolución de ocho páginas, el panel de jueces Fernando J. Bonilla, Nery E. Adames Soto y Alicia Álvarez Esnard determinó que la defensa “no logró demostrar que el foro primario incurrió en error alguno, que justifique nuestra intervención en este caso”.

“Entiéndase, que los señalamientos de error y los fundamentos aducidos en la petición presentada no logran activar nuestra función discrecional en el caso de autos. Por tanto, coincidimos en que el dictamen recurrido encuentra cómodo resguardo en la sana discreción de la primera instancia judicial”, indicaron.

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Además, precisaron que, por todo lo mencionado, “no atisbamos razón para intervenir”.

“En consecuencia, y en virtud de la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, resolvemos denegar la expedición del auto de certiorari”, concluyeron.

1 / 31 | 📷 En imágenes: la evidencia que ha salido a la luz en el caso de Gabriela Nicole Pratts. Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito. - Poder Judicial 1 / 31 📷 En imágenes: la evidencia que ha salido a la luz en el caso de Gabriela Nicole Pratts Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito. Poder Judicial Compartir

Recientemente, el Tribunal de Apelaciones también denegó una petición de la defensa -integrada por los licenciados Mayra López Mulero, Alberto C. Rivera Ramos, Yancarlos Maysonet Hernández, Alberto López Merlán, Héctor J. Vázquez Santisteban- para paralizar la sentencia mientras se analizaba este recurso.

La controversia comenzó el 3 de agosto, cuando el equipo legal de la acusada presentó una moción solicitando la entrega del formulario.

El equipo alegó que, inmediatamente antes de anunciarse el veredicto del jurado, el juez Luis S. Barreto Altieri, del Tribunal de Aibonito, hizo constar que una de las hojas correspondientes al formulario del veredicto había sido dañada por el jurado, por lo que dicho documento fue retirado y sustituido por un nuevo formulario.

En ese sentido, la defensa sostuvo que la hoja que resultó dañada constituía un documento relacionado con el procedimiento del veredicto que debía ser preservado como parte del expediente judicial.

Tras analizar la controversia, Barreto Altieri declaró “no ha lugar” la petición de la defensa. En su resolución, hizo constar que, en efecto, durante el proceso de deliberación, el jurado dañó una de las hojas correspondientes al formulario del veredicto.

“Culpable”: la reacción de Elvia Cabrera al escuchar el veredicto El jurado halló “culpable” a la madre Anthonieska Avilés por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario.

Asimismo, el juez expresó que los documentos que el jurado utilizó durante la deliberación son de carácter secreto. Ante ello, determinó que lo solicitado por la parte peticionaria contravendría la doctrina del secreto de las deliberaciones del jurado.

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Inconforme con la determinación, la defensa de la acusada presentó reconsideraciones, pero ante los “no ha lugar” del togado, decidieron elevar la controversia hasta el Tribunal de Apelaciones, quien finalmente emitió su decisión al respecto.

Trasfondo

Cabrera Rivera y su hija Anthonieska Avilés Cabrera fueron acusadas por la Fiscalía de Aibonito por cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por el crimen de Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido en Aibonito.

Los hechos se remontan a la noche del domingo, 10 de agosto de 2025, cuando ocurrió una trifulca en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, donde la menor resultó gravemente herida con un arma blanca, por lo que fue trasladada al hospital Menonita.

1 / 29 | A un año del asesinato: recuerdan en Aibonito a Gabriela Nicole Pratts. Familiares y allegados de Gabriela Nicole Pratts Rosario celebraron, el 11 de agosto de 2026, una caminata en memoria de la joven asesinada. - alexis.cedeno 1 / 29 A un año del asesinato: recuerdan en Aibonito a Gabriela Nicole Pratts Familiares y allegados de Gabriela Nicole Pratts Rosario celebraron, el 11 de agosto de 2026, una caminata en memoria de la joven asesinada. alexis.cedeno Compartir