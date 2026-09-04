Urgen ayuda para niña de 6 años que quedó paralizada tras incidente en escuela de Vega Baja

Una menor de 6 años permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos luego de sufrir una lesión que la dejó paralizada, informó su padre, identificado en Facebook como Micky Cage.

Según la publicación, la niña, identificada como Khaleesi, se encontraba en su escuela elemental en Vega Baja cuando ocurrió el incidente, en circunstancias que no han sido divulgadas.

“Estaba en su escuela elemental en Vega Baja, Puerto Rico, cuando ocurrió un incidente no revelado que la llevó a la parálisis desde la cuello hacia abajo. Actualmente, está en la Unidad de Cuidado Intensivo Infantil en el hospital más grande de Puerto Rico. El equipo de neuro(cirugía) aquí sugiere que su mejor oportunidad de recuperación es obtener un vuelo de evacuación médica de emergencia a Tampa”, escribió.

En ese contexto, explicó que el gasto se estima en $35,000, un dinero que el seguro médico no cubre, por lo que abrieron una cuenta en la plataforma de GoFundMe para tratar de recaudar los fondos para cubrir su transporte, recuperación y otros gastos.

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“Es una cantidad grande, pero no es imposible con la ayuda de todos. Así que por favor, donen y compartan, necesitamos que esto se vuelva viral”, precisó.

Hasta las 11:00 a.m., la cuenta de GoFundMe registraba que se había recaudado $154,542 de la meta de $210,000, tras recibir más de 6,000 donaciones.

En la cuenta de GoFundMe, la familia indicó que la menor es la luz de todas las personas que la rodean.

“Es dulce, inteligente y llena de energía, con un gran amor por la música y el baile que se refleja en todo lo que hace. Su sonrisa puede iluminar cualquier lugar, y una de las cualidades más especiales de Khaleesi es lo profundamente empática que es. Se da cuenta cuando alguien está triste y hace todo lo posible por ayudarlo a sentirse mejor”, dice el mensaje en la plataforma.

Según la información publicada por la familia, la niña recibió un impacto de una bola (pelota) cerca de la parte posterior del cuello y comenzó a experimentar pérdida de sensibilidad y dificultad para moverse.

“Khaleesi significa muchísimo para tantas personas, y sus seres queridos están afrontando esta situación momento a momento, haciendo todo lo posible para que reciba la atención que necesita. Si está en tus posibilidades, por favor, ayuda donando, compartiendo esta campaña o manteniendo a Khaleesi en tus pensamientos y oraciones. Cada muestra de solidaridad significa más de lo que las palabras pueden expresar. La esperanza es volver a ver a esta dulce niña sonriendo y bailando”, puntualiza el mensaje en GoFundMe.

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