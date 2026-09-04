Atacan con un machete a hombre de 54 años frente a residencia en Mayagüez

Un hombre de 54 años resultó herido con un machete durante una agresión reportada en la noche del jueves frente a una residencia en el barrio Balboa, en Mayagüez.

Según la Policía, varios individuos llegaron hasta la vivienda procurando al hombre.

Cuando este salió de la residencia, se produjo una discusión y uno de los sujetos presuntamente lo atacó con un arma blanca, causándole múltiples heridas en distintas partes del cuerpo.

Tras la agresión, los individuos abandonaron el lugar.

La Uniformada indicó que el perjudicado fue transportado a un hospital del área, donde recibió 55 puntos de sutura. Su condición fue descrita como estable.