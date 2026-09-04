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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Atacan con un machete a hombre de 54 años frente a residencia en Mayagüez

Según la Policía, varios individuos llegaron hasta la vivienda procurando al perjudicado

4 de septiembre de 2026 - 9:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
El perjudicado fue transportado a un hospital del área, donde recibió 55 puntos de sutura.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 54 años resultó herido con un machete durante una agresión reportada en la noche del jueves frente a una residencia en el barrio Balboa, en Mayagüez.

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Según la Policía, varios individuos llegaron hasta la vivienda procurando al hombre.

Cuando este salió de la residencia, se produjo una discusión y uno de los sujetos presuntamente lo atacó con un arma blanca, causándole múltiples heridas en distintas partes del cuerpo.

Tras la agresión, los individuos abandonaron el lugar.

La Uniformada indicó que el perjudicado fue transportado a un hospital del área, donde recibió 55 puntos de sutura. Su condición fue descrita como estable.

El agente Dixon Rodríguez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, quedó a cargo de la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoMayagüezAgresiones
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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