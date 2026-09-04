Página web de la Casa Blanca estrena cinco videojuegos que promueven la agenda Trump
Incluye “Build the Wall”, una imitación de “Tetris” que transforma el clásico juego en un intento por “proteger la frontera”
4 de septiembre de 2026 - 6:56 AM
4 de septiembre de 2026 - 6:56 AM
WASHINGTON — La página web de la Casa Blanca presentó este jueves Arcade, una colección de cinco videojuegos de baja resolución que promueven diferentes aspectos de la agenda del presidente Donald Trump.
“Build the Wall” es una imitación de “Tetris” que transforma el clásico juego en un intento por “proteger la frontera de la horda que se avecina”. En “Rio Run”, que se asemeja al popular juego para móviles “Snake”, un icono con forma de Trump corre de un lado a otro recogiendo a posibles inmigrantes que intentan cruzar la frontera.
En “Supply Line”, que parece una versión resumida del juego de recreativos “Tapper”, los alimentos avanzan por una cadena de montaje y debes descartar aquellos que no cumplan con los estándares de “Make America Healthy Again”.
Dos de los juegos tienen lugar en los cielos de la capital del país. En “Flappy Bill”, un águila lleva un billete a través del National Mall. En “Trump Savings Tycoon”, tu objetivo es recoger dinero mientras vuelas por los aires para “llenar las cuentas Trump de tus hijos”, el plan de ahorro del Gobierno que ofrece $1,000 dólares a cada niño nacido durante el mandato de Trump.
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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
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