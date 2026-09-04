Donald Trump recurre a estrategia económica y militar para presionar a Irán

Washington— Ante un Gobierno iraní intransigente que se ha negado a dar marcha atrás ante una enorme campaña militar, el presidente estadounidense Donald Trump parece haberse decantado por una estrategia doble que combina la presión económica con la posibilidad de una escalada devastadora del uso de la fuerza.

Tras lanzar la “Operación Paria Económico” apenas la semana pasada para intentar aislar a Irán de los socios comerciales que le quedan en el mundo, el gobierno de Trump también reanudó los ataques, lo que provocó represalias iraníes que han reavivado las preocupaciones por una guerra regional total.

Sin embargo, la combinación de sanciones ya intensas contra Irán y una campaña de bombardeos intermitente desde que comenzó la guerra hace más de seis meses no ha doblegado al liderazgo iraní y ha dejado al gobierno buscando con dificultad una manera de poner fin al conflicto. Teherán se ha atrincherado —para frustración de Trump— mientras suben los precios de la energía, la economía global se sacude y caen los números en las encuestas sobre la gestión de la guerra por parte del gobierno, de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato del Congreso en noviembre.

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Trump afirmó el miércoles que no creía que el conflicto fuera a durar “mucho más” y volvió a restar importancia a las sugerencias de que su impopularidad y los altos precios de la gasolina, derivados del control asfixiante de Irán sobre el estrecho de Ormuz, afectarían a las elecciones de los republicanos.

“No importa. Y la elección no me afecta”, les dijo a los periodistas. “Yo no me presento. Pero mi partido sí se presenta, y voy a ayudar a mi partido. Pero creo que mi partido respeta el hecho de que no estamos permitiendo que Irán tenga un arma nuclear”.

1 / 12 | Imágenes de Israel tras represalia iraní por ataque conjunto con Estados Unidos. Hombres judíos ultraortodoxos miran mientras las fuerzas de seguridad israelíes operan en el lugar donde varias personas murieron en un ataque con misiles iraníes en Beit Shemesh, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa) - Leo Correa 1 / 12 Imágenes de Israel tras represalia iraní por ataque conjunto con Estados Unidos Hombres judíos ultraortodoxos miran mientras las fuerzas de seguridad israelíes operan en el lugar donde varias personas murieron en un ataque con misiles iraníes en Beit Shemesh, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa) Leo Correa Compartir

Un diplomático regional al tanto del asunto describió el actual punto muerto entre Teherán y Washington como un reflejo de las prioridades internas de ambos países: las elecciones de mitad de legislatura para Trump y los republicanos, y las crisis internas en Irán.

Los asuntos internos son motivos fundamentales por los que ninguna de las partes está dispuesta a ceder primero, afirmó el diplomático, que habló bajo condición de anonimato para tratar negociaciones delicadas.

El diplomático señaló que las negociaciones, incluidas las que se mantienen entre Irán y Omán o incluso entre Irán y Estados Unidos, no avanzarán si no se aborda el desencadenante inicial de la guerra: Israel. Además, se mostró escéptico respecto al nuevo plan de sanciones del Gobierno de Trump, al afirmar que las amenazas requieren una explicación más detallada de la que Estados Unidos ha ofrecido hasta ahora.

Avanza lento aislamiento económico de Irán

La nueva ofensiva del Gobierno para aislar económicamente a Irán se anunció a bombo y platillo la semana pasada, acompañada de una sombría advertencia a todos los países que aún mantuvieran vínculos financieros y comerciales con Irán de que, de lo contrario, se enfrentarían a represalias por parte de Estados Unidos; sin embargo, la campaña no ha dado resultados hasta el momento.

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Hasta el momento, solo se ha señalado a una sucursal de un banco egipcio en los Emiratos Árabes Unidos. Para que las sanciones surtan realmente efecto, los expertos coinciden en que deben aplicarse a los principales socios comerciales de Irán: principalmente China, pero también la India y Rusia. Sin embargo, Trump se muestra reacio a apuntar a China, especialmente ahora que se prepara para recibir al presidente Xi Jinping a finales de este mes.

Trump también insiste en que Estados Unidos tiene el control del estrecho de Ormuz, por donde transitaba una quinta parte del petróleo mundial antes de que comenzara la guerra. Esta vía marítima estratégica ha sido un punto clave de presión para Irán, y su reapertura total se ha convertido en uno de los principales objetivos del Gobierno estadounidense.

Momento en que aeropuerto de Dubái es impactado por explosivo dron de Irán Este video refleja el caos en los Emiratos Árabes Unidos, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El tráfico marítimo a través del estrecho se encuentra muy por debajo de los niveles previos a la guerra debido al riesgo de sufrir un ataque si los buques no cumplen con el régimen de inspección iraní cerca de su costa, lo que contrasta notablemente con la navegación sin obstáculos que había antes de la guerra. Hubo 102 tránsitos la semana pasada y 126 la anterior, según la empresa de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence, frente a los 130 o más al día que se registraban antes de la guerra.

“Como dijo el presidente Trump, el estrecho está abierto y se han retirado todas las minas”, informó el jueves la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly. “El bloqueo naval sigue plenamente vigente, y la Operación Paria Económico está en marcha para cortar todas las vías de suministro económico que aún sostienen al régimen”.

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La Casa Blanca ha destacado en repetidas ocasiones el impacto económico que las sanciones han tenido en Irán, citando su inflación descontrolada y la enorme pérdida de valor de su moneda. Los funcionarios estadounidenses han descrito el sistema financiero de Irán como “un gran castillo de naipes”.

De cara al futuro, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que “el precio” que pagará Irán será principalmente económico, “pero nos reservamos el derecho... de emprender acciones militares cuando sea necesario, no solo para protegernos, sino también para impedir que puedan amenazar a otros”.

“Van a seguir sintiendo la presión”, le comentó al presentador de Fox News, Brian Kilmeade, en una entrevista emitida el miércoles.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, comparó esta semana a Irán con una serpiente a la que le han cortado la cabeza, pero cuyo cuerpo aún se retuerce.

“Estamos enterrando la cabeza de la serpiente iraní”, declaró el martes. “La serpiente aún no sabe que está muerta, pero dejará de moverse cuando se ponga el sol. Y lo mismo ocurre con el régimen iraní: está en declive, y se darán cuenta”.

Fuerza militar y sanciones: “la única opción”

Para Estados Unidos, la situación se complica porque los dirigentes iraníes han mostrado signos de divisiones entre los moderados, más abiertos a una solución diplomática, y los sectores más radicales, que quieren seguir adelante con un enfoque más conflictivo.

1 / 14 | 📷 Ataque de Estados Unidos contra Irán alcanza una boda: estas son las imágenes. Un niño figura entre los heridos durante el ataque que alcanzó un hogar donde se celebraba una boda en Kuhestak. Actualmente, según medios iraníes, recibe tratamiento en un hospital en Minab, Iran. - Morteza Akhoondi 1 / 14 📷 Ataque de Estados Unidos contra Irán alcanza una boda: estas son las imágenes Un niño figura entre los heridos durante el ataque que alcanzó un hogar donde se celebraba una boda en Kuhestak. Actualmente, según medios iraníes, recibe tratamiento en un hospital en Minab, Iran. Morteza Akhoondi Compartir

El presidente Masoud Pezeshkian es una de las voces más destacadas que aún abogan por una solución negociada. Sin embargo, los sectores más radicales parecen haber tomado la iniciativa, e Irán no da señales de dar marcha atrás. Teherán sigue arremetiendo contra los intereses y aliados de Estados Unidos en toda la región como respuesta a los ataques militares.

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“Este tipo de enfoque híbrido —la combinación de fuerza militar, bloqueo y presión económica— es la única opción que parece estar al alcance de Estados Unidos en este momento”, afirmó Hamidreza Azizi, analista sénior sobre Irán del International Crisis Group.

Aun así, añadió: “Ha sido así durante mucho tiempo, pero ahora, quizá más que nunca, es una batalla de resistencia entre ambas partes”.

Amr Hamzawy, director del programa de Oriente Medio de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, señaló dos razones principales que explican el deterioro de la situación.

“En primer lugar, ninguna de las dos partes está satisfecha con el resultado, lo que significa que la situación actual no beneficia a los intereses de Estados Unidos, ni tampoco a los de Irán”, explicó Hamzawy.

La otra razón es la percepción que se tiene de los líderes de ambos bandos en sus respectivos países.