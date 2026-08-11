Donald Trump sale a escondidas de Turquía ante amenazas de asesinato por parte de Irán

El presidente Donald Trump abandonó en secreto la cumbre de la OTAN celebrada el mes pasado en Turquía a bordo de un avión militar de reserva, mientras la Casa Blanca daba a entender que el mandatario volaba en el Air Force One, según informó The Washington Post.

Según esta versión, la operación se debió a una amenaza de asesinato contra Trump por parte de Irán. El engaño se llevó a cabo mientras se hacía creer a los periodistas y a algunos miembros del personal de la Casa Blanca que viajaban en el mismo avión que el presidente, cuando este iniciaba su viaje de regreso a Washington desde la cumbre de la OTAN en Ankara.

El Post citó información revisada por el periódico, a un funcionario estadounidense familiarizado con la operación y a otra persona con conocimiento de los viajes del presidente. La agencia Associated Press no ha confirmado la noticia de forma independiente.

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Trump había volado a la cumbre en un nuevo avión de color rojo, blanco y azul marino que le había regalado Catar. Pero antes de salir de Turquía, afirmó que volaría parte del trayecto de vuelta en un Air Force One de un modelo más antiguo, de color azul claro, en su lugar.

El gobernante afirmó entonces que el nuevo avión de lujo despegaría antes de su partida de Ankara para que algunas tropas destacadas en el este de Inglaterra tuvieran la oportunidad de ver el nuevo Air Force One.

En Ankara, Trump subió al antiguo Air Force One ante las cámaras de televisión, antes de que el avión despegara con destino a la base de la Real Fuerza Aérea de Mildenhall, en el Reino Unido.

Sin embargo, según el reportaje, tras subir al antiguo Air Force One, lo trasladaron en secreto unos minutos más tarde a un avión más pequeño —un Air Force C-32A— utilizando un camión de catering del aeropuerto que normalmente se utiliza para transportar comida y otros suministros. Trump voló a Mildenhall en ese avión más pequeño.

1 / 18 | ¿Qué pasó con el pelo de Donald Trump? Su aparición en Las Vegas causa revuelo. Donald Trump llamó la atención durante un discurso en Las Vegas, donde su cabello lucía con más volumen y un tono rubio más brillante de lo habitual. - The Associated Press 1 / 18 ¿Qué pasó con el pelo de Donald Trump? Su aparición en Las Vegas causa revuelo Donald Trump llamó la atención durante un discurso en Las Vegas, donde su cabello lucía con más volumen y un tono rubio más brillante de lo habitual. The Associated Press Compartir

La Casa Blanca no respondió directamente a las preguntas sobre el reportaje del Post acerca de la operación secreta para sacar a Trump del país en un tercer avión, ni sobre el supuesto engaño para hacer creer que viajaba en el Air Force One azul claro con destino a Mildenhall.

“Como ha dicho recientemente el presidente, hay muchos enemigos de Estados Unidos que lo tienen en el punto de mira, y utilizamos todos los medios a nuestro alcance para hacer frente a esas amenazas”, declaró en un comunicado el director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung.

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El Servicio Secreto se negó a hacer comentarios. La Fuerza Aérea, encargada del mantenimiento de la flota de aeronaves para viajes oficiales, remitió las preguntas a la Casa Blanca.

Surgen dudas sobre la seguridad del nuevo avión regalado por Catar

Mientras Trump se encontraba en Turquía, el Ejército de Estados Unidos llevó a cabo una serie de bombardeos en Irán como represalia por sus ataques contra el transporte marítimo mercante en la región.

El New York Times y CBS News informaron el mes pasado de que funcionarios de los servicios de inteligencia habían expresado su preocupación por un posible atentado contra el presidente o su avión, lo que provocó la adopción de medidas de seguridad adicionales y la decisión de no utilizar la aeronave recién incorporada, regalada a Trump por Catar, para el primer tramo del viaje de regreso de Trump desde Ankara.

El cambio suscitó dudas sobre la seguridad del avión cedido por Catar, y Trump afirmó el mes pasado, tras el viaje, que se le realizarían mejoras adicionales.

Cheung afirmó el lunes que el nuevo avión donado por Catar era “una aeronave de última generación equipada con protocolos de seguridad de alto nivel que garantizan la seguridad del presidente y de su personal”.

Una periodista puertorriqueña en el Air Force One Mabel Figueroa viajó con el presidente Donald Trump desde Washington D.C. hasta Puerto Rico, en representación de El Nuevo Día y Primera Hora

El nuevo reportaje del Post sobre la maniobra clandestina para subir a Trump a un tercer avión y sacarlo discretamente del país añade una nueva dimensión a la gravedad de la preocupación que sentían los responsables de seguridad ante la amenaza contra Trump durante la guerra en curso con Irán.

Paul Eckloff, exagente especial del Servicio Secreto, señaló que una medida tan inusual podría deberse a información de inteligencia relevante o a un exceso de precaución, dada la inestabilidad de la región, con las guerras en Irán y Ucrania.

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“No diría que no tenga precedentes, pero es un hecho inusual”, declaró Eckloff a The Associated Press.

El Post informó de que, para salir de ese avión sin ser vistos por quienes no participaban en la operación, Trump y varios asesores subieron a un camión de catering del aeropuerto, que fue elevado junto al avión mediante un sistema hidráulico y colocado en una puerta situada en el lado opuesto a la entrada del Air Force One.

Al pequeño grupo de periodistas que creía que viajaba con Trump se le indicó que bajara las persianas de las ventanillas antes del despegue.

Al llegar a Mildenhall, los fotógrafos de prensa captaron imágenes de Trump bajándose del avión presidencial, lo que sugiere que volvió a subir al Air Force One sin que lo viera el grupo de periodistas que creía que viajaba con él.

El senador demócrata Richard Blumenthal solicitó una investigación del Congreso.

“Es algo sin precedentes y resulta surrealista”, declaró el lunes en la CNN, al calificar el incidente de “francamente aterrador”.

Tras la breve visita a la base de Mildenhall, Trump subió al nuevo Air Force One para completar el resto del trayecto hasta Washington.

Durante una charla informal con los periodistas a bordo del avión, le preguntaron directamente a Trump si existía alguna amenaza creíble contra el Air Force One por parte de Irán.