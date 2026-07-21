Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
21 de julio de 2026
86°Probabilidad de lluvias y tronadas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Es seguro el nuevo Air Force One? Donald Trump usará antiguo avión presidencial por un mes

Al nuevo avión, un regalo de Catar, se le realizarán mejoras y actualizaciones, informó la Casa Blanca

21 de julio de 2026 - 8:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump abandonó la cumbre de la OTAN en Turquía a bordo del antiguo “Air Force One”, de color azul claro, y realizó una escala no programada en una base del Reino Unido. (Jacquelyn Martin)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - La Casa Blanca ha informado de que el presidente Donald Trump volverá a utilizar un modelo más antiguo del Air Force One durante aproximadamente un mes, mientras el nuevo avión, regalo de Catar, se somete a “mejoras y actualizaciones adicionales”.

RELACIONADAS

El uso por parte de Trump del nuevo avión de color rojo, blanco y azul marino ha sido objeto de un intenso escrutinio, no solo porque fue un regalo de un gobierno extranjero, sino también porque parece que no está equipado con algunos de los sistemas de detección de misiles y de contramedidas con los que cuentan los aviones más antiguos.

Pero el asunto fue objeto de un escrutinio más minucioso este mes cuando abandonó la cumbre de la OTAN en Turquía a bordo del antiguo “Air Force One”, de color azul claro, y realizó una escala no programada en una base del Reino Unido. A continuación, Trump volvió a subir al nuevo avión, un regalo de Catar, en la base de la Royal Air Force de Mildenhall.

“El nuevo Air Force One es totalmente seguro para los viajes del presidente, pero en otoño se le realizarán mejoras y actualizaciones adicionales que tardarán aproximadamente un mes en completarse”, declaró el lunes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “Durante ese tiempo, el presidente volará en el antiguo Air Force One”.

La declaración de Leavitt profundizaba en un comentario del presidente al regresar a Washington el domingo por la noche, cuando dijo a los periodistas que el nuevo avión se enviaría para “sacarle el máximo partido”.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Donald TrumpCasa BlancaAviónCatarBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 21 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: