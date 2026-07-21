¿Es seguro el nuevo Air Force One? Donald Trump usará antiguo avión presidencial por un mes

Washington - La Casa Blanca ha informado de que el presidente Donald Trump volverá a utilizar un modelo más antiguo del Air Force One durante aproximadamente un mes, mientras el nuevo avión, regalo de Catar, se somete a “mejoras y actualizaciones adicionales”.

El uso por parte de Trump del nuevo avión de color rojo, blanco y azul marino ha sido objeto de un intenso escrutinio, no solo porque fue un regalo de un gobierno extranjero, sino también porque parece que no está equipado con algunos de los sistemas de detección de misiles y de contramedidas con los que cuentan los aviones más antiguos.

Pero el asunto fue objeto de un escrutinio más minucioso este mes cuando abandonó la cumbre de la OTAN en Turquía a bordo del antiguo “Air Force One”, de color azul claro, y realizó una escala no programada en una base del Reino Unido. A continuación, Trump volvió a subir al nuevo avión, un regalo de Catar, en la base de la Royal Air Force de Mildenhall.

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“El nuevo Air Force One es totalmente seguro para los viajes del presidente, pero en otoño se le realizarán mejoras y actualizaciones adicionales que tardarán aproximadamente un mes en completarse”, declaró el lunes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “Durante ese tiempo, el presidente volará en el antiguo Air Force One”.

La declaración de Leavitt profundizaba en un comentario del presidente al regresar a Washington el domingo por la noche, cuando dijo a los periodistas que el nuevo avión se enviaría para “sacarle el máximo partido”.

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