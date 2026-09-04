La Policía captura en Gurabo a persona sospechosa de asesinar a maestro en Carolina

Agentes del Distrito de Caguas de la Policía capturaron, en la noche de este jueves, a un hombre sospechoso de asesinar al maestro Sebastián Martell Torres en hechos registrados en la madrugada del 29 de agosto en Carolina.

La Oficina de Prensa de la Uniformada confirmó a El Nuevo Día que el hombre fue capturado en Gurabo al seguir información obtenida como parte de la pesquisa por la muerte del maestro de 26 años. Su hermano, Zacary Martell Torres, resultó herido de gravedad en el incidente.

La Policía añadió que el hombre, cuya identidad no fue revelada de inmediato, permanecería bajo la custodia del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina. La inspectora Mabel Olivera, directora del CIC de Carolina, confirmó a El Nuevo Día que el sospechoso tiene entre 50 y 56 años y que, como parte de la pesquisa, se ocupó un vehículo Toyota color verde.

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Sebastián Martell Torres, un maestro de Educación Especial, y su hermano fueron víctimas de un tiroteo que ocurrió frente a un establecimiento ubicado en la carretera PR-860.

Según el informe preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 recibida a las 2:17 a.m. alertó sobre una “situación sospechosa”.

Los agentes que respondieron a la escena encontraron el cuerpo de Sebastián en el interior de un vehículo. También socorrieron a Zacary, que estaba en el asiento de pasajero y quien logró escapar de la escena.

Olivera sostuvo, en declaraciones previas, que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) asiste en la pesquisa.

“Ellos se reunieron con nosotros. Lo discutimos. Nos van a dar la ayuda que necesitemos en el caso, pero por el momento no han asumido jurisdicción”, sostuvo Olivera en declaracionres emitidas el 1 de septiembre.

El acercamiento al FBI surgió debido a la sospecha de que la muerte a tiros ocurrió en medio de un intento de carjacking.

Zacary, de 21 años, permanece en el Centro Médico en Río Piedras.

Los investigadores analizan vídeos de cámaras de seguridad de estructuras cercanas, según informó el 1 de septiembre el inspector Robert Ramos, director interino de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales (SAIC) de la Policía.