Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
4 de septiembre de 2026
82°Lluvias dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Policía captura en Gurabo a persona sospechosa de asesinar a maestro en Carolina

El hombre, que no ha sido identificado, permanecerá bajo la custodia del CIC de Carolina

4 de septiembre de 2026 - 8:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sebastián Luicarl Martell Torres, de 26 años, era maestro de Educación Especial y fue asesinado a tiros durante la madrugada del 29 de agosto en Carolina. (Facebook)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Agentes del Distrito de Caguas de la Policía capturaron, en la noche de este jueves, a un hombre sospechoso de asesinar al maestro Sebastián Martell Torres en hechos registrados en la madrugada del 29 de agosto en Carolina.

RELACIONADAS

La Oficina de Prensa de la Uniformada confirmó a El Nuevo Día que el hombre fue capturado en Gurabo al seguir información obtenida como parte de la pesquisa por la muerte del maestro de 26 años. Su hermano, Zacary Martell Torres, resultó herido de gravedad en el incidente.

La Policía añadió que el hombre, cuya identidad no fue revelada de inmediato, permanecería bajo la custodia del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina. La inspectora Mabel Olivera, directora del CIC de Carolina, confirmó a El Nuevo Día que el sospechoso tiene entre 50 y 56 años y que, como parte de la pesquisa, se ocupó un vehículo Toyota color verde.

Sebastián Martell Torres, un maestro de Educación Especial, y su hermano fueron víctimas de un tiroteo que ocurrió frente a un establecimiento ubicado en la carretera PR-860.

Según el informe preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 recibida a las 2:17 a.m. alertó sobre una “situación sospechosa”.

Los agentes que respondieron a la escena encontraron el cuerpo de Sebastián en el interior de un vehículo. También socorrieron a Zacary, que estaba en el asiento de pasajero y quien logró escapar de la escena.

Olivera sostuvo, en declaraciones previas, que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) asiste en la pesquisa.

“Ellos se reunieron con nosotros. Lo discutimos. Nos van a dar la ayuda que necesitemos en el caso, pero por el momento no han asumido jurisdicción”, sostuvo Olivera en declaracionres emitidas el 1 de septiembre.

El acercamiento al FBI surgió debido a la sospecha de que la muerte a tiros ocurrió en medio de un intento de carjacking.

Zacary, de 21 años, permanece en el Centro Médico en Río Piedras.

Los investigadores analizan vídeos de cámaras de seguridad de estructuras cercanas, según informó el 1 de septiembre el inspector Robert Ramos, director interino de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales (SAIC) de la Policía.

“La información que tenemos es que fue un vehículo que se le aparea al lado y comienza a hacerle unas indicaciones y luego comienzan los disparos”, expuso Ramos en entrevista con Radio Isla 1320. “Por eso entendemos que pudiera haber sido un intento de carjacking”.

Tags
AsesinatosPolicía de Puerto RicoCICCaguasGurabo
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 3 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: