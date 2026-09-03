Radican legislación para derribar la burocracia administrativa que asfixia a las personas sin hogar al buscar servicios

Hace 15 años, las circunstancias de la vida llevaron a Pablo Sepúlveda Rodríguez a la cárcel. Estuvo seis meses tras las rejas y, aunque la justicia nunca dictó una convicción en su contra, su récord delictivo arrastra una pesada anotación que se ha convertido en una condena perpetua.

Sepúlveda Rodríguez está en trámites de mudarse de su hogar en Villa Palmeras (San Juan), donde ha residido desde entonces. Como parte de los requisitos que le exigen para completar el proceso, acudió al Departamento de Corrección y Rehabilitación para obtener unos documentos oficiales. Sin embargo, en lugar de recibir asistencia, se topó con burocracia.

“La ‘missi’ dijo que no podía bregar, que no me podía conseguir la información, que tenía que viajar a Mayagüez y buscarla allá, y se hizo complicado”, narró este jueves el hombre. “Si (lo que me pasó a mí) le pasa a otra persona, se descompensa. Va a buscar un escape de salida”.

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“Yendo él personalmente a buscarlo, no se podía, no había acceso. Entonces, intervino una trabajadora social y sí se pudo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué, si la información es de él y se ha reintegrado a la comunidad, tiene que ser un escollo, una barrera, un obstáculo?”, cuestionó, por su parte, Edwin Otero Cuevas, director de Desarrollo y Planificación Programática de La Fondita de Jesús.

Para evitar que las barreras administrativas o prácticas discriminatorias se conviertan en impedimentos para que las personas sin hogar reciban los servicios y beneficios a los que tienen derecho, La Fondita de Jesús presentó, por petición, el Proyecto de la Cámara 1413.

La legislación –que cuenta con el apoyo de todas las delegaciones partidistas– enmienda la “Ley para Crear el Concilio Multisectorial en Apoyo a la Población Sin Hogar” (Ley 130-2007) para fortalecer la creación y adopción de política pública interagencial y multisectorial de los servicios dirigidos a las personas sin techo.

Entre otras cosas, facilita la recuperación de documentos oficiales esenciales (certificados de nacimiento e identificaciones) indispensables para conseguir empleo, vivienda y salud; y propone fiscalizar mejor la política pública ampliando la participación, en el Concilio Multisectorial, de las organizaciones comunitarias y las personas que han vivido el sinhogarismo.

“Estas enmiendas no le ponen un punto final a la problemática, pero sí generan una conversación, sí adelantan otras cosas de cara al futuro”, sostuvo José Carlos Rivera, intercesor de Equidad y Justicia Social de La Fondita de Jesús. “No tener un techo no significa que no sean capaces de hacer una gestión tan sencilla como solicitar su certificado de nacimiento”.

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A juicio de Rivera, el proyecto introduce dos cambios fundamentales al permitir que las personas sin hogar acudan a las agencias a solicitar servicios de forma independiente, eliminando el requisito obligatorio de estar acompañadas por un trabajador social o manejador de caso. Además, está la ampliación de los mecanismos de fiscalización y de rendición de cuentas del Concilio Multisectorial

“Buscamos que el Concilio pueda desglosar cuántas ordenanzas municipales que criminalizan el sinhogarismo se han derogado, qué trabajo se está haciendo... además de generar protocolos uniformes en las agencias gubernamentales”, expuso.

Otro ajuste con el proyecto es que se busca derribar la brecha digital que afecta a las personas sin hogar, al exigir a las agencias proveer alternativas para quienes no tienen internet, dispositivos o destrezas tecnológicas. “Los derechos de las personas que nosotros representamos continúan siendo violentados o no implementados”, dijo, por su parte, Belinda Hill, de la organización Solo por Hoy.

La medida también reduce la composición del Concilio Multisectorial, de 26 a 17 miembros.