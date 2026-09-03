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Dos personas mueren al estrellarse una avioneta poco después de despegar en Florida

La aeronave cayó en una zona boscosa próxima al aeropuerto ejecutivo de Tampa y quedó envuelta en llamas

3 de septiembre de 2026 - 6:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Administración Federal de Aviación identificó el avión como un Lancair Evolution. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Dos personas murieron este jueves al estrellarse la avioneta en la que viajaban, poco después de despegar del aeropuerto ejecutivo de Tampa, en el estado de Florida, informaron las autoridades del condado de Hillsborough.

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El aparato cayó en una zona boscosa próxima al aeropuerto, al noreste de Tampa. Los bomberos recibieron el aviso hacia las 8:16 a.m. y encontraron el avión envuelto en llamas, que apagaron en menos de diez minutos antes de hallar los dos cuerpos en el interior.

La Oficina del Alguacil del condado, que desplegó agentes para custodiar la zona hasta la llegada de los investigadores federales, describió unos daños extensos en el aparato.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) identificó el avión como un Lancair Evolution, un monomotor ligero de cuatro plazas.

El avión tenía como destino a Elizabeth City, en el estado de Carolina del Norte, y apenas alcanzó algo más de 197 pies de altura, según registros públicos de vuelo consultados por el diario Tampa Bay Times.

Las autoridades no identificaron a los fallecidos, a la espera de avisar a sus familias. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) investigan las causas del accidente, sobre el que se espera un informe preliminar en un plazo de 30 días.

En abril murió el piloto de otra avioneta que se estrelló contra una urbanización de Wesley Chapel, al norte de Tampa, y en junio falleció otro al estrellarse su avión experimental en el condado de Polk, al este de la ciudad, después de que el aparato se partiera en vuelo.

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Accidente de avionesAccidentesTampaEstados UnidosBreaking News
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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