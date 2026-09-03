Encuentran el cuerpo de una persona dentro de un zafacón en Barrio Obrero
La Policía indicó que el caso fue reportado a las 9:20 de la mañana cerca de la Plaza de los Salseros, en San Juan
3 de septiembre de 2026 - 9:58 AM
3 de septiembre de 2026 - 9:58 AM
El cuerpo de una persona fue encontrado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de hoy, jueves, en San Juan.
De acuerdo con la información preliminar, el hallazgo fue reportado a eso de las 9:20 de la mañana.
La Policía indicó que el cadáver estaba dentro de un zafacón ubicado en la calle Tommy Olivencia, intersección con la calle Río Grande, cerca de la Plaza de los Salseros.
De inmediato no se podían identificar a simple vista si tenía heridas de algún tipo ni género, mientras esperaban por la llegada de personal de la División de Homicidios de San Juan.
----
Mantente conectado a elnuevodia.com para la actualización de esta noticia.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: