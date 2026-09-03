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Encuentran el cuerpo de una persona dentro de un zafacón en Barrio Obrero

La Policía indicó que el caso fue reportado a las 9:20 de la mañana cerca de la Plaza de los Salseros, en San Juan

3 de septiembre de 2026 - 9:58 AM

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El hallazgo se produjo en la calle Tommy Olivencia, intersección con la calle Río Grande, en Barrio Obrero, San Juan. (david.villafane@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El cuerpo de una persona fue encontrado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de hoy, jueves, en San Juan.

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De acuerdo con la información preliminar, el hallazgo fue reportado a eso de las 9:20 de la mañana.

La Policía indicó que el cadáver estaba dentro de un zafacón ubicado en la calle Tommy Olivencia, intersección con la calle Río Grande, cerca de la Plaza de los Salseros.

De inmediato no se podían identificar a simple vista si tenía heridas de algún tipo ni género, mientras esperaban por la llegada de personal de la División de Homicidios de San Juan.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoBarrio ObreroSan Juan
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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