Estaban dentro de un auto: asesinan a un padre y su hijo menor de edad en Peñuelas

Los cuerpos baleados de un hombre y su hijo menor de edad fueron encontrados en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, miércoles, en Peñuelas.

Los hechos fueron reportados a eso de las 9:58 p.m., en la carretera PR-383, intersección con el desvío PR-3132.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el lugar.

“Al llegar a la escena, los agentes encontraron dentro de un vehículo Toyota, Corolla, color gris” ambos cuerpos sin vida y “que presentaban múltiples heridas de bala en diferentes partes”, indicó el informe policiaco.

El hombre fue identificado como Alfredo Rivera Rivera, de 37 años, mientras que el menor fue identificado como Yeriel Omar Rivera Morales, de 16 años.

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El agente José González Alameda, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de investigaciones Criminales de Ponce, y el fiscal Alberto Flores Bermúdez se hicieron cargo de la investigación.