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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Estaban dentro de un auto: asesinan a un padre y su hijo menor de edad en Peñuelas

La Policía fue alertada sobre un tiroteo en la zona de la PR-383, intersección con el desvío PR-3132

3 de septiembre de 2026 - 6:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena de Río Piedras encontraron casquillos de bala de diferentes calibres. (Archivo / GFR Media)
Hasta este miércoles, la Policía había reportado 303 asesinatos en lo que va de este año, tres menos que los 306 registrados a la misma fecha en el 2025. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Los cuerpos baleados de un hombre y su hijo menor de edad fueron encontrados en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, miércoles, en Peñuelas.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 9:58 p.m., en la carretera PR-383, intersección con el desvío PR-3132.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el lugar.

“Al llegar a la escena, los agentes encontraron dentro de un vehículo Toyota, Corolla, color gris” ambos cuerpos sin vida y “que presentaban múltiples heridas de bala en diferentes partes”, indicó el informe policiaco.

El hombre fue identificado como Alfredo Rivera Rivera, de 37 años, mientras que el menor fue identificado como Yeriel Omar Rivera Morales, de 16 años.

El agente José González Alameda, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de investigaciones Criminales de Ponce, y el fiscal Alberto Flores Bermúdez se hicieron cargo de la investigación.

Hasta este miércoles, la Policía había reportado 303 asesinatos en lo que va de este año, tres menos que los 306 registrados a la misma fecha en el 2025.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsAsesinatosPeñuelas
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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