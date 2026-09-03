Conocer es crecer: Cómo funciona un láser

Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases.

¿Sabías que el origen de la palabra láser es un acrónimo en inglés? Las letras en el acrónimo “LASER” corresponden a Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que significa “amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación”.

El láser es un dispositivo que estimula a los átomos o moléculas para que emitan luz en longitudes de onda específicas y amplifica esa luz, produciendo un rayo de luz muy estrecho.

¿Cómo funciona? Normalmente, la luz viaja en ondas (como las olas). La distancia entre los picos de una onda se denomina longitud de onda. La longitud de onda varía según el color de la luz. La luz solar se compone de luces con muchas longitudes de onda diferentes, pero nuestros ojos ven esa mezcla como luz blanca.

En cambio, los láseres producen un rayo de luz en el que todas las ondas tienen longitudes de onda muy similares y viajan juntas, con sus picos alineados. Por eso, los rayos láser son muy estrechos, muy brillantes y se pueden concentrar mucha energía en un área muy pequeña.

PUBLICIDAD

Los láseres se utilizan para cortar diamantes o metales gruesos, para realizar cirugías delicadas y para fabricar partes para computadoras y otros productos electrónicos. También se utilizan en impresoras láser y en escáneres de códigos de barras.

Fuentes: NASA y Enciclopedia Británica

----------------------------------------------------

Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:

Nivel elemental

Título: Linterna vs. Láser: La luz ordenada y la luz revoltosa

Objetivo: Identificar las diferencias básicas entre la luz natural (o de una linterna) y la luz de un láser, relacionándolas con dibujos y usos cotidianos.

Instrucciones: Lee las frases y completa el dibujo y las oraciones usando las palabras claves, que son: revoltosas, ordenadas, una, muchas, laser, linterna.

Dibuja en el círculo A cómo crees que viajan las ondas de una linterna (recuerda que se abren y mezclan colores). En el círculo B, dibuja cómo viajan las ondas de un láser (todas van rectas, juntas y alineadas).

Completa las oraciones:

La luz del sol y de una tiene longitudes de onda diferentes (mezcla de colores). Sus ondas viajan de forma .

La luz de un tiene longitud de onda (un solo color). Sus ondas viajan de forma muy y alineadas.

Une con una flecha el uso con el tipo de luz correcto:

Leer el código de barras del súper → (Láser / Linterna)

Iluminar un cuarto oscuro → (Láser / Linterna)

Realizar una cirugía ocular delicada → (Láser / Linterna)

PUBLICIDAD

Nivel Superior

Título: Anatomía del láser: Componentes, coherencia y transferencia de energía

Objetivo: Analizar el rol de cada componente del láser (medio activo, bombeo y resonador) y explicar por qué la coherencia y direccionalidad lo hacen único frente a fuentes de luz convencionales, aplicando conceptos de física moderna.

Instrucciones: Lee el siguiente caso y responde en tu cuaderno.

Caso: Imagina que tienes un medio activo de rubí, una lámpara de flash (bombeo) y dos espejos (uno 100% reflectante y otro 95% reflectante).

Explica con tus propias palabras la función de cada uno de estos tres elementos en el proceso de amplificación de la luz. ¿Qué sucedería con el haz si el espejo de salida fuera 100% reflectante (no dejara salir nada de luz)?

Justifica por qué un láser de 5 mW (milivatios) puede quemar un globo negro si se enfoca, mientras que una bombilla LED de 5 mW solo ilumina, basándote en los conceptos de direccionalidad y densidad de potencia.

Preguntas para reflexionar

Pregunta 1 (Conexión conceptual): El principio de emisión estimulada consiste en que un fotón clona a otro idéntico. ¿Encuentras alguna analogía o diferencia clave entre este proceso físico y el funcionamiento de un transistor en electrónica (donde una señal pequeña controla o amplifica una corriente mayor)? Explica brevemente qué te llevó a encontrar esa similitud o diferencia.