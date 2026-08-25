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Conocer es crecer: Los orígenes de la aritmética

Es una de las ramas más antiguas de las matemáticas

25 de agosto de 2026 - 7:30 AM

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Pensar en un examen de matemáticas puede activar la "matriz de dolor" del cerebro en algunos.
La aritmética es la rama de las matemáticas que estudia los números y las operaciones básicas hechas con ellos, como sumar, restar, multiplicar y dividir. (Ángel M. Rivera Fontánez)
Por El Nuevo Día Educador
Nota del editor
Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases.

Es la rama de las matemáticas que estudia los números y las operaciones básicas hechas con ellos, como sumar, restar, multiplicar y dividir. “Aritmética” viene de la palabra griega “arithmos”, que significa “número”.

RELACIONADAS

La aritmética es una de las ramas más antiguas de las matemáticas. Su origen se sitúa en Mesopotamia, en torno al año 2000 antes de Cristo, donde babilonios y sumerios desarrollaron el sistema numérico sexagesimal, cuya base es 60 y donde cada unidad se divide en 60 partes. Dicho sistema se utiliza actualmente para medir el tiempo (minutos y segundos) y los ángulos (grados).

Durante la Edad Media, matemáticos árabes desarrollaron el sistema numérico decimal, a partir de uno heredado de la India. Es un sistema posicional cuya base es 10, que está integrado por los dígitos que se utilizan actualmente (del 0 al 9) y que sirve para representar cualquier número.

Fuentes: Enciclopedia Significados y Enciclopedia Británica

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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:

Nivel elemental

Actividad: Detectives del 60

1. Subraya en el texto qué civilizaciones crearon el sistema sexagesimal y qué medimos actualmente con él.

2. Si una hora tiene 60 minutos, ¿cuántos minutos hay en 2 horas? Muestra tu operación.

3. Escribe un ejemplo de la vida diaria donde uses el número 60.

Contesta:

  • ¿Cómo supiste qué operación usar para calcular los minutos? ¿Podrías resolverlo de otra forma?
  • ¿Qué parte del texto te ayudó más a entender por qué usamos el 60 para medir el tiempo?

Nivel superior

Actividad: Sistemas numéricos en contraste

1. Elabora una tabla comparativa entre el sistema sexagesimal mesopotámico y el sistema decimal indo-arábigo: base, dígitos o símbolos, ventaja principal y uso actual.

2. Explica con el número 235 por qué el sistema decimal es posicional.

3. Menciona una ventaja de usar base 10 frente a base 60 para representar cantidades.

Contesta:

  • ¿Qué relación encuentras entre la base de un sistema y la forma en que agrupamos cantidades? ¿Qué parte de tu explicación te generó más dudas?
  • Si tuvieras que explicar la diferencia entre ambos sistemas a un compañero, ¿qué ejemplo o analogía usarías y por qué crees que sería eficaz?
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