Policía investiga el asesinato de un hombre en Río Piedras

La Policía investiga el asesinato de un hombre desde la madrugada de este martes, en Río Piedras.

En comunicado de prensa, la Uniformada señaló que el hallazgo del cuerpo sin vida fue reportado a eso de las 2:20 a.m., en la calle Frontera Final Park Court.

Según la información preliminar, los agentes adscritos al precinto de Río Piedras llevaban a cabo una ronda preventiva cuando vieron sobre el pavimento el cuerpo baleado.

El occiso no fue identificado de inmediato. El hombre fue descrito como de aproximadamente 30 a 40 años.

Personal de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, y la fiscal Naomy Ruíz se encuentran a cargo de la pesquisa.