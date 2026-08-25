Policía investiga el asesinato de un hombre en Río Piedras
El cuerpo baleado fue encontrado en la calle Frontera Final Park Court
25 de agosto de 2026 - 6:41 AM
25 de agosto de 2026 - 6:41 AM
La Policía investiga el asesinato de un hombre desde la madrugada de este martes, en Río Piedras.
En comunicado de prensa, la Uniformada señaló que el hallazgo del cuerpo sin vida fue reportado a eso de las 2:20 a.m., en la calle Frontera Final Park Court.
Según la información preliminar, los agentes adscritos al precinto de Río Piedras llevaban a cabo una ronda preventiva cuando vieron sobre el pavimento el cuerpo baleado.
El occiso no fue identificado de inmediato. El hombre fue descrito como de aproximadamente 30 a 40 años.
Personal de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, y la fiscal Naomy Ruíz se encuentran a cargo de la pesquisa.
Hasta este lunes, la Policía había reportado 295 asesinatos en lo que va de este año, lo que representa la misma cantidad de casos registrados a la misma fecha en el 2025.
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