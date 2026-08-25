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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Policía investiga el asesinato de un hombre en Río Piedras

El cuerpo baleado fue encontrado en la calle Frontera Final Park Court

25 de agosto de 2026 - 6:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No bullet casings were found at the scene of the double crime, so police believe the men were executed elsewhere (GFR Media).
Hasta este lunes, la Policía había reportado 295 asesinatos en lo que va de este año, lo que representa la misma cantidad de casos registrados a la misma fecha en el 2025. (Archivo .)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga el asesinato de un hombre desde la madrugada de este martes, en Río Piedras.

RELACIONADAS

En comunicado de prensa, la Uniformada señaló que el hallazgo del cuerpo sin vida fue reportado a eso de las 2:20 a.m., en la calle Frontera Final Park Court.

Según la información preliminar, los agentes adscritos al precinto de Río Piedras llevaban a cabo una ronda preventiva cuando vieron sobre el pavimento el cuerpo baleado.

El occiso no fue identificado de inmediato. El hombre fue descrito como de aproximadamente 30 a 40 años.

Personal de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, y la fiscal Naomy Ruíz se encuentran a cargo de la pesquisa.

Hasta este lunes, la Policía había reportado 295 asesinatos en lo que va de este año, lo que representa la misma cantidad de casos registrados a la misma fecha en el 2025.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAsesinatosRío PiedrasSan Juan
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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