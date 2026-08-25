Todo lo que debes saber sobre la prueba del SAT

¿Sabías que la prueba del SAT no solo se utiliza para solicitar admisión a universidades en Estados Unidos, ya que también es aceptada en más de 60 países?

El SAT es un examen de admisión universitaria en inglés que mide las mismas destrezas de lectura, escritura y matemáticas que los estudiantes aprenden en la escuela, informó Patrick McDermott, director internacional de College Board, organización sin fines de lucro que administra esta y otras pruebas estandarizadas.

Agregó que puedes utilizar tu puntaje en el SAT tanto para ser admitido en universidades como para ser considerado por distintos programas de becas. “Para los estudiantes, los resultados del SAT también ofrecen información sobre sus fortalezas académicas y áreas de crecimiento, lo cual puede guiar la exploración de carreras”, expuso.

A continuación, incluimos las respuestas de McDermott a preguntas comunes sobre el SAT:

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¿Cuál es la diferencia entre el SAT y la PAA, conocida como prueba del College Board?

La PAA (prueba de admisión universitaria) está diseñada específicamente para estudiantes de habla hispana, mientras que el SAT se administra en inglés.

“Ambas son pruebas de admisión universitaria del College Board, pero no son la misma prueba ni traducciones una de la otra; cada una está diseñada para contextos educativos distintos y con características propias”, aclaró el portavoz.

¿Cómo se administra el SAT?

“El SAT ahora está en formato digital. El paso a digital significa un examen más corto -cerca de dos horas en lugar de tres- y una mejor experiencia para los estudiantes en Bluebook, la aplicación digital de exámenes de College Board. Los estudiantes tienen más tiempo por pregunta, pasajes de lectura más cortos, y acceso a una calculadora gráfica integrada que se puede usar en toda la sección de matemáticas”, indicó.

¿Cuándo se administrará esta prueba en Puerto Rico?

“Las administraciones del SAT que se dan durante el fin de semana están disponibles en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, marzo, mayo y junio. Los centros de examen eligen en qué fechas pueden administrar el examen”, informó McDermott.

Puede buscar las fechas y ubicaciones de los centros de examen para el SAT aquí: https://satsuite.collegeboard.org/sat/test-center-search

¿Cómo puedo inscribirme para tomar este examen y cuánto cuesta?

“La cuota de inscripción al SAT es de $68, pero algunos estudiantes son elegibles para una exención de la cuota y pueden tomar el examen gratis. Las exenciones de cuota del SAT están disponibles para estudiantes de bajos ingresos de 11.º y 12.º grado en los EE.UU. y sus territorios”, informó el portavoz.

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¿Con cuánta anticipación debo comenzar a prepararme para el SAT?

“Los estudiantes deberían comenzar a practicar para el SAT por lo menos de dos a tres meses antes de la fecha de su examen”, aconsejó.

¿Qué herramientas están disponibles para estudiar para el SAT?

“La mejor manera para que los estudiantes practiquen es tomar exámenes gratuitos de práctica oficiales del SAT completos en Bluebook, la misma aplicación que usarán el día del examen”, resaltó McDermott. “A partir de ahí, recibirán retroalimentación personalizada a través de nuestro recurso ‘My Practice’, luego pueden usar ‘Official SAT Practice’ en Khan Academy para el desarrollo de destrezas específicas, y, nuevo este año, incluso pueden acceder a tutorías gratuitas entre compañeros a través de Schoolhouse.world”.

¿Cuántas veces puedo tomar esta prueba?

“Los estudiantes pueden tomar el SAT tantas veces como quieran. Recomendamos que lo tomen en la primavera de su tercer año (undécimo grado) y luego decidan si quieren tomarlo de nuevo en el otoño de su último año (duodécimo grado). La mayoría de los estudiantes obtienen un puntaje más alto la segunda vez, y la mayoría de las universidades consideran el puntaje más alto del SAT de un estudiante al tomar decisiones de admisión”,dijo McDermott.

¿Cómo me entero de mis resultados?

“Los estudiantes que tomaron el SAT en un fin de semana pueden revisar sus puntajes en su cuenta en línea. Los estudiantes pueden enviar sus puntajes seleccionando universidades en la aplicación Bluebook, o pueden enviarlos desde su cuenta en línea hasta nueve días después del examen”,mencionó.

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¿Cómo se interpretan los resultados del SAT?

“En el informe de resultados en PDF, el estudiante puede ver los tres puntajes disponibles de su examen: el puntaje total, el puntaje de la sección de lectura y escritura, y el puntaje de la sección de matemáticas. El puntaje total se mide en una escala de 400-1600 y el puntaje promedio del SAT es de alrededor de 1050”, explicó el portavoz.