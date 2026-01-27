Lo que debes saber sobre el College Board: algunos consejos que te ayudarán a prepararte efectivamente para la prueba

Pruebas de práctica, guías de estudio y prácticas digitales son algunos de los recursos que el College Board tiene disponibles para ayudarte a estar listo para la prueba de admisión universitaria (PAA), cuyas próximas administraciones sabatinas serán el 21 de febrero y 13 de junio.

“Impulsar el éxito estudiantil es nuestra finalidad primordial. Por eso, facilitamos recursos gratuitos para que los estudiantes se preparen para la vida universitaria”, expresó Mónica Ruiz, directora sénior de Partner Success de College Board América Latina, organización sin fines de lucro que lleva seis décadas ofreciendo pruebas en Puerto Rico y Latinoamérica.

Ruiz informó que la PAA es la prueba que utilizan universidades en la isla en su proceso de admisión, selección y ubicación de estudiantes. “Tiene tres partes. La primera es de lectura y redacción, que mide el razonamiento verbal. La segunda es de matemáticas, que mide el razonamiento cuantitativo, y hay una tercera parte de inglés como segundo idioma”, detalló.

“La prueba evalúa la capacidad del estudiante para analizar información, razonar, comprender textos y resolver problemas complejos. También mide habilidades que son fundamentales para el éxito universitario, como el razonamiento crítico”, agregó.

Para tomar la prueba, primero debes acceder a la página latam.collegeboard.org, crear tu cuenta y completar la inscripción. Recibirás el boleto de admisión por correo electrónico de tres a cinco días antes de la fecha del examen, pero no lo necesitarás si tomarás el PAA en tu escuela (se ofrecerá en planteles del sistema público el 19 de febrero).

Aunque, según Ruiz, la preparación para la PAA debe comenzar desde el noveno grado, indicó que seis meses antes de la prueba puedes empezar a repasar y practicar. “Es importante familiarizarse con la estructura de la prueba, con las secciones que tiene y con el tiempo asignado a cada una”, enfatizó.

Informó que el College Board tiene en su página web una guía de estudio que puedes descargar gratis y que contiene la descripción de todas las partes de la PAA, ejemplos con explicaciones de los diferentes tipos de ejercicios, sugerencias de cómo prepararte para contestarlos y preguntas de práctica.

En su portal, la institución también tiene una prueba de práctica que puedes descargar gratis para familiarizarte con las secciones de la PAA y los niveles de dificultad de los ejercicios.

Asimismo, la plataforma digital practicaonline.com, preparada en alianza con el College Board, brinda acceso a ejercicios de práctica oficiales, videos didácticos y planes de estudio personalizados, libres de costo.

“El día antes de la prueba, les recomendamos que duerman y descansen, lo que les ayudará a tener un rendimiento óptimo y una mayor concentración”, recomendó Ruiz. Para el día de la PAA, aconsejó consumir un desayuno ligero y saludable y, antes de salir de casa, asegurarse de contar con los materiales requeridos: el boleto de admisión, una identificación con foto, varios lápices #2, goma de borrar, sacapuntas, merienda y agua.

Se prohíbe el uso de celulares, tabletas y relojes inteligentes durante la PAA, pues podría conllevar la cancelación del examen.

“Es importante llegar a tiempo al centro de examen, mantener la calma y leer cuidadosamente cada pregunta para responder con seguridad”, dijo Ruiz. “Cuando hay duda, es mejor responder la pregunta que dejarla en blanco porque ahí se pierden puntos”.

Recibirás los resultados en la cuenta que creaste en la página web del College Board, de cuatro a seis semanas después de haber tomado la prueba. Si quieres mejorar tu puntuación, puedes tomar la PAA varias veces, pues las universidades utilizarán tu mejor resultado.

La hoja de resultados contiene la puntuación de cada una de las tres partes de la prueba, que se reportan en una escala de 200 a 800 puntos. En la esquina superior derecha de la hoja, está la puntuación total, que es la sumatoria de lectura y redacción y matemáticas, que son las partes que las universidades utilizan para el proceso de admisión.