Conoce cómo reducir el ausentismo escolar después de las vacaciones

Después del fin de las vacaciones navideñas, suele haber más asientos vacíos de lo usual en los salones de clase.

Aunque la asistencia regular al aula es un factor importante para el éxito estudiantil, hay varias razones por las cuales más alumnos se ausentan durante los primeros días del regreso a clases.

De acuerdo con el doctor Rumar Rolón Narváez, coordinador de la Oficina de Experiencias Clínicas y Educativas de la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la dificultad para cambiar la rutina y la falta de motivación son las principales causas del ausentismo después de las vacaciones.

“El campo educativo es tan complejo y hay una diversidad tal en las poblaciones que atendemos que cada escuela debe hacer estudio de necesidad al respecto para atender esta situación”, afirmó Rolón Narváez, quien por 11 años fue maestro en escuelas públicas y lleva 14 años impartiendo clases en la Escuela Secundaria de la UPR en Río Piedras.

Destacó que son varias las acciones que pueden tomar las escuelas, los maestros, los padres y los propios alumnos para reducir el ausentismo escolar. “Las campañas mediáticas de inicio de clases se han perdido, y el Departamento de Educación debería divulgar anuncios motivando a los alumnos a asistir a clases”, recomendó el profesor. Agregó que el plantel “debe ser un ambiente motivador, desde la planta física; que los estudiantes no se encuentren con una escuela desvencijada”.

Asimismo, “el personal docente debe ser proactivo en cómo proyecta sus cursos y atrapa el interés del estudiante, desvinculándose del modelo de conferencia”, expuso Rolón Narváez, quien cuenta con una maestría en Liderazgo Educativo y un doctorado en Filosofía y Letras en Estudios Hispánicos. “Se puede intercalar elementos tecnológicos o lúdicos que activen el pensamiento”.

Añadió que el personal escolar debe comunicarse con los padres o encargados de aquellos alumnos que se ausentan tres veces consecutivas o más sin haber presentado una excusa.

Además, se puede dar refuerzos positivos a quienes tengan pocas ausencias. La Asociación de Directores y Supervisores de Escuelas Primarias de Texas brinda varios ejemplos: premios mensuales por asistencia perfecta o mejorada, rifas para los estudiantes que cumplen con las metas de asistencia, recompensas para toda la clase por una alta asistencia y privilegios especiales, como recreo adicional o una actividad divertida, para los alumnos con excelente asistencia.

A las familias, Rolón Narváez les aconsejó establecer horarios de sueño y alimentación, planificar los viajes de modo que no conflijan con los días de clase, estar atentos a cómo los alumnos se desenvuelven en la escuela y brindarles apoyo emocional, de ser necesario. Urgió a los padres y madres a no enviar a sus hijos a la escuela si están enfermos, ya que enviarlos así aumenta los contagios y ausencias de los demás.

