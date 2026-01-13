Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El rol de los padres en el éxito académico: consejos prácticos para apoyar a sus hijos en la escuela

Se recomienda fomentar, desde el hogar, buenos hábitos y una actitud positiva hacia el aprendizaje

13 de enero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De acuerdo con la Asociación de Padres y Maestros de California, que ofrece servicios a más de 750,000 miembros, “se requiere que las familias, escuelas y comunidad trabajen juntos y en mutuo acuerdo para apoyar el éxito del estudiante”.
De acuerdo con la Asociación de Padres y Maestros de California, que ofrece servicios a más de 750,000 miembros, "se requiere que las familias, escuelas y comunidad trabajen juntos y en mutuo acuerdo para apoyar el éxito del estudiante".
Por Rut N. Tellado Domenech
rut.tellado@gfrmedia.com

El apoyo de los padres, madres o encargados es vital para el éxito académico de los alumnos.

De acuerdo con la Asociación de Padres y Maestros de California, que ofrece servicios a más de 750,000 miembros, “se requiere que las familias, escuelas y comunidad trabajen juntos y en mutuo acuerdo para apoyar el éxito del estudiante”.

Hay varias maneras en que las familias pueden apoyar el rendimiento académico de niños y jóvenes. A continuación, mencionamos algunas:

1. Vaya a la escuela

Acudir a la reunión de inicio de clases resulta útil para conocer a los maestros, así como las políticas y programas que impactan a toda la escuela. Asimismo, las reuniones de padres y maestros le servirán para mantenerse informado sobre el comportamiento y los avances académicos de su hijo. También puede participar de otras actividades en el plantel, como ayudar en eventos de recaudación de fondos, dar una charla el día de las profesiones o asistir a eventos artísticos o deportivos de la escuela.

2. Ojo a la alimentación y al descanso

“Ayude a mejorar el período de atención, la concentración y la memoria de su hijo con un desayuno que incluya alimentos ricos en granos integrales, fibras y proteínas, además de poco azúcar agregado”, aconseja Nemours KidsHealth, publicación del sistema de salud pediátrica Nemours Children’s, con clínicas y hospitales en seis estados de Estados Unidos. Acerca del descanso, esta publicación informa: “En general, los preadolescentes necesitan entre nueve y 12 horas de sueño cada noche y los adolescentes, aproximadamente ocho a 10 horas”.

3. Promueva hábitos de estudio

Revise las libretas, asignaciones y proyectos. Hable cada día con su hijo sobre sus actividades escolares y, antes de llegar a casa, pregúntele si necesitan comprar materiales adicionales para alguna tarea o proyecto. Establezca un horario y un área de la casa para estudiar. Debe ser un lugar silencioso, bien iluminado, sin distracciones y con los materiales necesarios. Revise de vez en cuando que el alumno no se haya distraído.

4. Fomente la lectura

Es importante fomentar, desde el hogar, una actitud positiva hacia el aprendizaje. Un modo de hacerlo es fomentar la lectura desde edades tempranas. Cree y decore con su hijo un lugar especial para que guarde sus libros. Pueden elegir un momento del día, como antes de dormir, para leer juntos en voz alta o escuchar audiolibros. Visiten bibliotecas y librerías en familia.

Rut N. Tellado Domenech
