Alertan sobre condiciones favorables para propagación de incendios forestales

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan alertó sobre condiciones favorables para la propagación de incendios forestales.

El meteorólogo del SNM, Carlos Anselmi, indicó que emitieron un comunicado especial para bomberos y manejadores de emergencias.

“En el día de hoy tenemos un riesgo elevado para las condiciones del tiempo que pueden ayudar a la propagación de incendios, de formarse, especialmente en el área sur de Puerto Rico”, sostuvo Anselmi.

Explicó que “la vegetación está bastante seca y la humedad se espera que baje a niveles bastante críticos”.

“De formarse algún incendio forestal, el viento y estas condiciones pueden ayudar a la propagación del mismo”, agregó.

“Por tal razón, enviamos un comunicado especial a los manejadores de emergencias y los bomberos, para que estén al tanto”, abundó.

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Mientras, un informe del SNM, exhortó “a evitar las quemas o actividades que puedan generar chispas. Con pequeñas acciones, todos podemos ayudar a prevenir incendios y proteger a nuestras comunidades”.

Según Anselmi, las condiciones secas se deben a tiempo estable que se espera para hoy, en términos de poca lluvia y con temperaturas calientes.

“Se esperan que las máximas estén alrededor de los 90 grados en porciones costeras y urbanas tanto del sur, como del norte y en el oeste de la Isla”, detalló.

Asimismo, destacó que los índices de calor deben estar rondando entre los 100 y 107 grados.

“Aunque en estos momentos no tenemos advertencias de calor, exhortamos a que la gente tenga precaución en el exterior, que se mantengan hidratados, que traten de usar ropa cómoda y colores claros para evitar el calor excesivo”, expuso.