Hallan segundo cadáver en Florida vinculado al caso de estudiantes desaparecidos

Tampa - Las autoridades de Florida encontraron un cadáver en una vía fluvial cercana a un puente sobre la bahía de Tampa, donde días antes se halló el cuerpo de uno de los dos estudiantes de doctorado de Bangladesh desaparecidos.

El cuerpo fue recuperado de los cursos de agua en la zona de la Interestatal 275, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough en un comunicado de prensa el domingo por la noche. El cuerpo no había sido identificado, dijo la oficina del sheriff.

Los restos de Zamil Limon fueron encontrados en el puente Howard Frankland el viernes por la mañana, pero el ayudante del sheriff del condado de Hillsborough, Joseph Maurer, dijo más tarde ese mismo día que seguían buscando a la novia de Limon, Nahida Bristy. Los equipos de buceo de las fuerzas del orden estaban buscando en la bahía cerca del puente como parte de esos esfuerzos, dijo la oficina del sheriff.

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El compañero de habitación de Limon, Hisham Abugharbieh, fue acusado de dos cargos de asesinato premeditado en primer grado con un arma en las muertes de Limon y Bristy, anunció el sábado la oficina del sheriff. El ex studiante de la Universidad del Sur de Florida, de 26 años, fue detenido sin fianza el sábado. Se fijó una vista para el martes.

Los estudiantes de la USF Limon y Bristy, ambos de 27 años, estaban pensando en casarse, dijo un familiar. Desaparecieron del campus el 16 de abril. Limon fue visto por última vez en su casa en un complejo de apartamentos fuera del campus donde vivía con Abugharbieh. Bristy, que vivía fuera del campus, fue vista por última vez una hora después en un edificio de ciencias del campus.

Limon estudiaba geografía, ciencias y políticas medioambientales, y Bristy estudiaba ingeniería química. Era licenciada por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noakhali. La universidad, que deletreó su apellido como Brishti, dijo en un comunicado el sábado que era candidata al doctorado y la describió como una estudiante prometedora y con talento.

Abugharbieh, ciudadano estadounidense de nacimiento, fue detenido inicialmente el viernes en casa de su familia por cargos preliminares que incluyen el traslado ilegal de un cadáver, no informar de una muerte, manipulación de pruebas, detención ilegal y lesiones. En los registros judiciales en línea no figura ningún abogado. Se enviaron mensajes por correo electrónico y teléfono a la oficina del defensor público en el condado de Hillsborough.

Los agentes se encontraron con Abugharbieh cuando respondían a una denuncia de violencia doméstica en el domicilio de su familia, al norte del campus, y pudieron poner a salvo a sus parientes. Pero entonces se atrincheró dentro y se negó a salir. Un equipo SWAT acudió al lugar -junto con un dron, un robot y negociadores de crisis- antes de que Abugharbieh saliera con las manos en alto, aparentemente vestido sólo con una toalla azul.

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