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¿Cuánto vale un amigo? Expertos acentúan la importancia de las relaciones sociales para la salud personal, pública y hasta económica
Basada en múltiples estudios, algunos propios, la psicóloga estadounidense Julianne Holt-Lunstad, de visita aquí, afirma que las relaciones positivas mejoran la salud, el ánimo y, en consecuencia, la productividad
14 de junio de 2026 - 11:40 PM