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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:¿Cuánto vale un amigo? Expertos acentúan la importancia de las relaciones sociales para la salud personal, pública y hasta económica

Basada en múltiples estudios, algunos propios, la psicóloga estadounidense Julianne Holt-Lunstad, de visita aquí, afirma que las relaciones positivas mejoran la salud, el ánimo y, en consecuencia, la productividad

14 de junio de 2026 - 11:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El aislamiento es perjudicial, incluso, para las personas que dicen disfrutar de la soledad. (Shutterstock)
Benjamín Torres Gotay
Por Benjamín Torres Gotay
Subdirector de Proyectos Especialesbenjamin.torres@gfrmedia.com

En una tarde cualquiera, un grupo de amistades se reúne en un chinchorro y, entre comida, aperitivos y alguna bebida, hay afecto, abrazos, risas, confesiones e, incluso, uno que otro chisme. Más importante aún, se produce el tipo de vínculo que permite a una persona enterarse de alguna dificultad que esté atravesando el prójimo o, incluso, percatarse de algo preocupante en su aspecto y motivarlo a procurar ayuda.

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Triple SSalud cardiovascularSalud emocionalSaludaislamientoSalud mentalRedes sociales
ACERCA DEL AUTOR
Benjamín Torres Gotay
Benjamín Torres GotayArrow Icon
Benjamín Torres Gotay es periodista y escritor. Nacido en noviembre de 1968 en Santa Isabel, Puerto Rico, ha ejercido el periodismo desde 1992. Posee un Bachillerato en Periodismo de la Universidad...
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