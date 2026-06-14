En una tarde cualquiera, un grupo de amistades se reúne en un chinchorro y, entre comida, aperitivos y alguna bebida, hay afecto, abrazos, risas, confesiones e, incluso, uno que otro chisme. Más importante aún, se produce el tipo de vínculo que permite a una persona enterarse de alguna dificultad que esté atravesando el prójimo o, incluso, percatarse de algo preocupante en su aspecto y motivarlo a procurar ayuda.