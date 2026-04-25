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Policía identifica cuerpo de estudiante de universidad de Florida deseparecido en Tampa

Los restos de Zamil Limon fueron hallados en el puente Howard Franklin el viernes por la mañana

25 de abril de 2026 - 9:40 PM

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La Policía del Condado Hillsborough responde a un incidente en un vecindario cercano al campus de la Universidad del Sur de Florida, el viernes 24 de abril de 2026 en Tampa, Florida. (Policía del Condado de Hillsborough vía AP)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tampa, Florida- Las autoridades policiales de Florida informaron que han encontrado el cuerpo de uno de los dos estudiantes de doctorado de la Universidad del Sur de Florida (USF) desaparecidos en un puente sobre la bahía de Tampa, y revelaron que un compañero de piso ha sido detenido.

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El jefe policial del condado Hillsborough, Chad Chronister, señaló que los restos de Zamil Limon fueron hallados en el puente Howard Franklin el viernes por la mañana, pero Nahida Bristy sigue desaparecida. Indicó que el compañero de piso de Limon, Hisham Saleh Abugharbeih, fue arrestado bajo cargos preliminares que incluyen violencia doméstica, agresión, privación ilegítima de la libertad, manipulación de pruebas, no informar de una muerte y traslado ilegal de un cuerpo.

“Seguimos buscando activamente a Nahida”, dijo Chronister, apelando a la población para que comparta cualquier información útil.

Detectives with the Hillsborough County Sheriff's Office join an investigation inside the Lake Forest subdivision of Tampa, Fla., on Friday, April 24, 2026, where authorities said a man was taken into custody after barricading himself inside a home, in connection to the search for two missing University of South Florida graduate students. (Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times via AP)
Detectives with the Hillsborough County Sheriff's Office join an investigation inside the Lake Forest subdivision of Tampa, Fla., on Friday, April 24, 2026, where authorities said a man was taken into custody after barricading himself inside a home, in connection to the search for two missing University of South Florida graduate students. (Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times via AP) (Douglas R. Clifford)

Chronister y el jefe de policía de la Universidad del Sur de Florida, Chris Daniel, dijeron que los agentes que respondieron a un reporte de violencia doméstica en una casa a aproximadamente una milla del campus pudieron retirarse de manera segura a la familia del sospechoso, pero luego el sospechoso se atrincheró dentro de la vivienda y se negó a salir.

Un equipo SWAT respondió antes que el sospechoso saliera de manera pacífica. El sospechoso se comunicaba inicialmente con las autoridades, pero luego dejó de hablar, de acuerdo con Chronister.

The Hillsborough County Sheriff's Office responds to a neighborhood close to the University of South Florida campus, on Friday, April 24, 2026 in Tampa, Fla. (Hillsborough County Sheriff's Office via AP)
The Hillsborough County Sheriff's Office responds to a neighborhood close to the University of South Florida campus, on Friday, April 24, 2026 in Tampa, Fla. (Hillsborough County Sheriff's Office via AP) (The Associated Press)

Limon y Bristy eran una pareja de Bangladesh. Desaparecieron del campus el 16 de abril. Limon, que estudiaba Geografía, Ciencias Ambientales y Políticas Públicas, fue visto por última vez en su casa, en un complejo de apartamentos estudiantiles. Bristy, que estudiaba Ingeniería Química, fue vista por última vez una hora después en un edificio de la Facultad de Ciencias del campus.

Un amigo de la familia se comunicó con las autoridades el viernes pasado después de no poder contactar a ninguno de los dos, informó la policía de la USF.

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