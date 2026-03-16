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Universidad de Florida busca desactivar a College Republicans tras alegada conducta antisemita

Un chat de estudiantes y dirigentes supuestamente incluía violentos insultos, comentarios y lenguaje misógino

16 de marzo de 2026 - 11:37 AM

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Estudiantes de la Universidad de Florida pasan por un paso de peatones cerca de la emblemática Century Tower en Gainesville, Florida. (ROB C. WITZEL)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

GAINESVILLE, Florida - La Universidad de Florida dice que ha desactivado a los College Republicans del campus como grupo estudiantil registrado después de haber sido notificada de que algunos miembros participaron en actos de antisemitismo.

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La iniciativa de desactivación en el campus de la Universidad de Florida supone la segunda vez este mes que una universidad pública de Florida toma medidas contra un grupo republicano acusado de estar implicado en conductas racistas o antisemitas.

A principios de este mes, la Universidad Internacional de Florida en Miami inició una investigación sobre un chat de grupo iniciado por un funcionario de la sección de Miami-Dade del Partido Republicano que incluía violentos insultos racistas, comentarios antisemitas y lenguaje misógino. En el chat participaron estudiantes y varios altos dirigentes conservadores de la Universidad Internacional de Florida.

Funcionarios de la Universidad de Florida dijeron el fin de semana que habían sido informados por la Federación de Florida de Republicanos Universitarios de que la federación había disuelto el capítulo del campus de Gainesville después de determinar que algunos miembros habían “participado en un patrón de conducta que violaba sus normas y valores, incluyendo un reciente gesto antisemita”.

Cuando la Federación de Republicanos Universitarios de Florida esté preparada, la universidad ayudará a reactivar la sección del campus bajo un nuevo liderazgo estudiantil, según informaron las autoridades de la UF en un comunicado.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Breaking NewsUniversidad de Floridaantisemitismo
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