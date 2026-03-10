Dimite líder local de Turning Point en Florida tras filtrarse chats con insultos racistas

Miami- El presidente del grupo conservador Turning Point USA de la Universidad Internacional de Florida (FIU, en inglés) renunció a su cargo tras revelarse que era uno de los miembros de un chat grupal ligado al Partido Republicano, en el que se profirieron insultos racistas, comentarios antisemitas y lenguaje misógino.

“La delegación de Turning Point USA en la Universidad Internacional de Florida ha sido informada sobre el reciente incidente que involucra al liderazgo de la delegación. El presidente de la delegación ha renunciado a su cargo, ha entregado las redes sociales y actualmente estamos reconstituyendo nuestro equipo de liderazgo”, informó en un comunicado la asociación.

La dimisión del presidente, Ian Valdes, ocurre días después de que la universidad iniciara una investigación contra ese chat grupal de Whatsapp, que había sido creado por un oficial local del Partido Republicano para reunir a estudiantes conservadores.

Según el diario Miami Herald, que tuvo acceso a las conversaciones, los integrantes del grupo empleaban habitualmente pronunciamientos racistas, se referían a las mujeres con términos ofensivos, insultaban de forma sistemática a los homosexuales y a los judíos, y reflexionaban sobre las políticas de Adolf Hitler.

PUBLICIDAD

Entre las personas que supuestamente realizaban ese tipo de comentarios se encontraban Valdes y el secretario del Partido Republicano en el condado de Miami-Dade, Abel Carvajal, quien fundó el grupo.

Instante en que le disparan a comentarista Charlie Kirk, aliado de Donald Tump El influyente activista de derecha fue impactado en el cuello durante un evento en la Utah Valley University.

Sin embargo, Carvajal se ha negado a dimitir por el momento.

La rama del Partido Republicano en Florida indicó en un comunicado que está llevando a cabo “una revisión interna de esta situación”, y tachó de “repugnantes” los comentarios.

“El Partido Republicano de Florida se opone constantemente al racismo, el antisemitismo y la intolerancia en todas sus odiosas formas de expresión”, señaló.

Turning Point USA fue fundada por el fallecido líder ultraconservador Charlie Kirk, asesinado en septiembre durante uno de sus controvertidos debates en la universidad Utah Valley.