NoticiasEstados Unidos
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Universidad del sur de Florida investiga chat de un grupo racista vinculado a un funcionario del Partido Republicano

En el chat participaron estudiantes y varios altos dirigentes conservadores

6 de marzo de 2026 - 12:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La vicegobernadora de Florida, Jeanette Núñez, habla durante un acto de campaña del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, el 7 de noviembre de 2022, en Hialeah, Florida (AP Photo/Lynne Sladky, archivo). (Lynne Sladky)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Miami - Una universidad del sur de Florida ha puesto en marcha una investigación sobre un chat de grupo iniciado por un funcionario de la sección de Miami-Dade del Partido Republicano que incluía violentos insultos racistas, comentarios antisemitas y lenguaje misógino.

En el chat, denunciado por el partido republicano del estado, participaron estudiantes y varios altos dirigentes conservadores de la Universidad Internacional de Florida, según el Miami Herald, que vio y verificó de forma independiente las conversaciones.

La universidad informó el jueves en un comunicado de que la conducta de los estudiantes estaba siendo investigada por la policía del campus en coordinación con las fuerzas del orden locales, estatales y federales.

“FIU no tolera ni tolerará la violencia, el odio, la discriminación, el acoso, el racismo o el antisemitismo”, dijo la presidenta de FIU, Jeanette Núñez, ex vicegobernadora de Florida y legisladora estatal republicana. “Esto no es lo que somos. Esto no es lo que representa FIU”.

El Partido Republicano de Florida dijo en un comunicado que estaba llevando a cabo “una revisión interna de esta situación” y condenó “los repugnantes comentarios”, afirmando que eran “completamente contrarios” a lo que representa la organización.

El otoño pasado, el Comité Estatal Republicano de Nueva York suspendió una organización de Jóvenes Republicanos tras la publicación de un chat de grupo que incluía chistes sobre violaciones y comentarios frívolos sobre las cámaras de gas.

Un responsable de la Coalición Judía Republicana declaró el viernes que se hacía eco de la condena del chat por parte de los responsables del Partido Republicano de Florida.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
