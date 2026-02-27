Rescatan manatí hembra herida y a su cría en un río de Florida

Fort Myers, Florida- Una madre manatí herida y su cría fueron rescatadas esta semana de un río en Florida y llevadas a SeaWorld Orlando para su rehabilitación, dijeron las autoridades.

Los pilotos de drones proporcionaron a los rescatadores una vista aérea, guiando su barco hacia los manatíes el miércoles y luego zumbando por encima para documentar a los animales sacados del río Orange, cerca de Fort Meyers.

Un vídeo compartido por la oficina del sheriff del condado de Lee muestra cómo la embarcación en la que viajan los miembros de la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida hace primero un amplio círculo alrededor de las vacas marinas para acorralarlas en lo que parece una red de pesca.

Al final, media docena de personas consiguen subir a los manatíes al barco, deslizando a la madre y a la cría por la popa abierta y la cubierta resbaladiza. Las vacas marinas pueden llegar a medir 3 metros y pesar 544 kilos.

El vídeo muestra cómo al menos un manatí es descargado posteriormente en una eslinga en una rampa para embarcaciones. La unidad marina del sheriff y la unidad de apoyo de tecnología avanzada prestaron asistencia. Los funcionarios no tenían detalles acerca de cómo la madre manatí fue herida o sus condiciones actuales.

Los manatíes fueron transportados a SeaWorld Orlando, según informó la Directora de Comunicaciones de Investigación de la agencia de vida salvaje, Kelly Richmond.

La madre y la cría forman parte de los al menos seis manatíes rescatados en el condado desde el 19 de febrero a causa del estrés por frío, lesiones causadas por embarcaciones y desnutrición. En todo el estado, al menos otros 24 manatíes han sido rescatados este año, y más de 20 animales rehabilitados han sido liberados a través de la Manatee Rescue and Rehabilitation Partnership.