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Un festejo especial: Fatou, la gorila en cautiverio más anciana del mundo, cumple 69 años

Está en el zoológico de Berlín y le celebraron una fiesta con un banquete nutritivo de verduras

13 de abril de 2026 - 11:55 AM

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A su edad, Fatou ha perdido los dientes y sufre un poco de artritis y pérdida de audición. (Markus Schreiber)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

BERLÍN - Fatou, la gorila en cautividad más vieja del mundo, celebró el lunes su 69 cumpleaños con un festín en el que comió tomates cherry, remolacha, puerros y lechuga en el zoo de Berlín.

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Pero nada de tarta de cumpleaños, porque el azúcar no es saludable para el primate que envejece.

Fatou, una gorila occidental de llanura, llegó a lo que entonces era Berlín Occidental en 1959. Se cree que entonces tenía unos 2 años, aunque se desconoce su fecha exacta de nacimiento (el 13 de abril es el día señalado para su nacimiento). Los gorilas pueden vivir entre 35 y 40 años en libertad y más en cautividad.

Puricel, con boina y corbata, se viste para un desfile de disfraces en la Pet Expo de Bucarest, Rumanía.Twix asistió al evento sentado dentro de una mochila transparente.Haya y su dueña lucen disfraces de Drácula.
1 / 12 | Entre encajes y sombreros: mascotas disfrazadas se lucen en exposición anual de Rumanía. Puricel, con boina y corbata, se viste para un desfile de disfraces en la Pet Expo de Bucarest, Rumanía. - Vadim Ghirda

Fatou se convirtió en la residente más anciana del zoo en 2024, tras la muerte del flamenco Ingo. Se cree que el ave tenía al menos 75 años y vivía en el zoo desde 1955.

Fatou nació probablemente en estado salvaje en África occidental, pero la historia cuenta que un marinero francés la sacó de África y la trocó para cubrir su cuenta de bar en Marsella (Francia), según el Guinness World Records. Un comerciante de animales francés la vendió al zoo.

En la actualidad, Fatou vive en un recinto propio y prefiere mantener las distancias con los demás gorilas del zoo en su vejez. Ha perdido los dientes y sufre un poco de artritis y pérdida de audición.

Pero Christian Aust, supervisor de primates del zoo de Berlín, dice que es amistosa con los cuidadores, aunque un poco testaruda.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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