Increíble: canguro escala una valla y huye de un zoológico de Wisconsin por tres días

¿Cómo se escapa un canguro de un zoo de mascotas?

No es el comienzo de un chiste de padres. Si eres el canguro Chesney, escalas una valla de dos metros y medio y te escapas durante tres días, provocando noches de insomnio a tu cuidador y enviando a los habitantes de un pequeño pueblo de Wisconsin a una búsqueda que acabaría felizmente el sábado.

El salto sin precedentes de la semana pasada en la granja Sunshine de Necedah, Wisconsin, fue precipitado por unos perros callejeros que se abalanzaron sobre el recinto y asustaron a Chesney, de 16 meses, según explicó su cuidadora, Debbie Marland. Ella y unos amigos recorrieron entonces esta localidad situada a unos 255 kilómetros al noroeste de Milwaukee.

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Persiguieron los informes de avistamientos e incluso alquilaron drones buscadores de calor, que resultaron eficaces para acotar las andanzas del aventurero de los saltos de altura.

“Daba unos 37,000 pasos al día buscándole”, dijo Marland el domingo. “Hacía mucho tiempo que no hacía tanto ejercicio”.

Chesney y su compañero Kenny deben su nombre a la estrella de la música country Kenny Chesney. Son uno de los 25 animales de Sunshine Farm, con caballos, ovejas, alpacas, cerdos Kunekune, vacas Highland y un camello bactriano. La granja suele abrir de viernes a domingo desde mediados de mayo hasta mediados de noviembre, y se ofrecen visitas guiadas a los visitantes que pueden interactuar con los animales.

Chesney escapó sobre las 11.15 horas del pasado miércoles. Aunque se mantuvo en un radio de cinco kilómetros de la granja, mantuvo a sus perseguidores a la expectativa. Según la amiga de Marland, Stacy Brereton, que ayuda habitualmente en la granja, el viernes fue un día duro. Nadie había visto a Chesney en todo el día y los buscadores temían que se hubiera adentrado en territorio aún más desconocido, dijo Brereton.

El viernes por la noche, Chesney fue descubierto bajo un árbol en una zona boscosa. Un grupo de buscadores lo rodeó, pero Chesney, siempre ágil de pies (32 km/h no es una exageración para él), los eludió.

Marland regresó a la zona el sábado por la mañana con las golosinas favoritas de Chesney y trozos de material que tenían su olor y el de Kenny. Más tarde se le unieron otros buscadores. Pero como no había rastro del canguro, empezaron a recoger. Justo entonces, vieron acercarse al canguro de largas orejas y enormes patas traseras.

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Brereton se acercó con delicadeza.

“Tenía una actitud muy tranquila cuando se acercó, obviamente se notaba que no estaba en modo lucha o huida, así que me dejé llevar”, dijo Brereton. “Mantuve la calma con él, me senté y dejé que viniera hacia mí”.

Chesney oyó las voces y quiso que le prestaran atención, dijo Brereton, que finalmente recogió al animal de 18 kilos (40 libras).

“Creo que oyó nuestras voces reconfortantes, olió los olores familiares del hogar y eso le hizo sentirse seguro”, dijo Brereton, y añadió: “Me alegro de que me quiera tanto como yo a él”.

Marland afirma que “la comunidad se unió de verdad” para ayudar al canguro, que ahora es toda una celebridad. Un aficionado de Sunshine Farm ha escrito un libro infantil sobre las aventuras de Chesney, que Marland espera publicar y vender para recuperar parte de los costes de la búsqueda.

Kenny, que con su compañero marsupial tiene el control de la casa de Marland, estaba feliz de reunirse con Chesney. Aunque hambriento y cansado, Chesney estaba sano por lo demás, pero en breve se someterá a una revisión veterinaria.

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