Jueza de Wisconsin condenada por obstaculizar detención de inmigrante dimite a su cargo

La asediada juez de Wisconsin, Hannah Dugan, condenada bajo cargos de obstrucción el mes pasado por ayudar a un inmigrante a eludir a los agentes federales, envió su carta de dimisión al gobernador este sábado.

Los republicanos habían estado haciendo planes para destituirla desde su condena el 19 de diciembre. Un portavoz del gobernador Tony Evers, un demócrata, dijo que su oficina recibió la carta de Dugan, y que trabajaría para llenar la vacante sin demora.

Dugan escribió que durante la última década llevó miles de casos con “el compromiso de tratar a todas las personas con dignidad y respeto, de actuar con justicia, deliberación y coherencia, y de mantener una sala de vistas con el decoro y la seguridad que el público merece”.

Pero dijo que el caso contra ella es una distracción demasiado grande.

“Como saben, soy objeto de un proceso judicial federal sin precedentes, que está lejos de concluir, pero que presenta retos inmensos y complejos que amenazan la independencia de nuestro poder judicial. Sigo esta lucha por mí y por nuestro poder judicial independiente”, dijo Dugan en su carta.

El pasado mes de abril, la fiscalía federal acusó a Dugan de distraer a los agentes federales que intentaban detener a un inmigrante mexicano fuera de su sala de vistas y sacarlo por una puerta privada. Un jurado federal la declaró culpable de un delito de obstrucción.

El caso contra Dugan fue destacado por el presidente Donald Trump al seguir adelante con su amplia campaña de represión de la inmigración. Los demócratas insistieron en que la administración estaba tratando de dar un ejemplo de Dugan para mitigar la oposición judicial a la operación.

El portavoz republicano de la Asamblea de Wisconsin, Robin Vos, elogió la decisión de Dugan.

“Me alegro de que Dugan haya hecho lo correcto dimitiendo y haya seguido la clara orientación de la Constitución de Wisconsin”, dijo Vos.

La demócrata Ann Jacobs, que preside la junta de la Comisión Electoral de Wisconsin, dijo que estaba de acuerdo con Dugan en que Milwaukee debería tener un juez permanente mientras se desarrolla esta lucha.

“A pesar de su situación, es siempre la campeona de la justicia, queriendo apartar al poder judicial de una batalla política sobre su destino. Estoy segura de que esto es terriblemente duro para ella, pero es fiel a su fe y a sus principios”, afirmó Jacobs en un post en X.

El 18 de abril, funcionarios de inmigración acudieron al juzgado del condado de Milwaukee tras conocer que Eduardo Flores-Ruiz, de 31 años, había vuelto a entrar ilegalmente en el país y tenía previsto comparecer ante Dugan para una vista por un caso estatal de agresión.