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“Queremos vecinos, no turistas”: protestas masivas en Madrid por crisis de vivienda

Miles de personas salieron a las calles para exigir al gobierno español que tome medidas más enérgicas contra los alquileres turísticos

24 de mayo de 2026 - 5:58 PM

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El coste de la vivienda aumentó casi un 13% interanual a finales de 2025 (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Miles de personas se manifestaron el domingo en el centro de Madrid contra la escalada de los precios de la vivienda, que ha dejado a muchos españoles fuera del mercado inmobiliario a pesar del reciente auge económico, especialmente en ciudades como la capital del país y Barcelona.

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La crisis inmobiliaria en España es una de las principales vulnerabilidades políticas del presidente socialista Pedro Sánchez de cara a las elecciones de 2027.

El país tiene una fuerte tradición de propiedad de la vivienda y escasean las viviendas públicas en alquiler, mientras que los alquileres se han visto impulsados al alza por el aumento de la demanda, entre otras cosas debido al turismo y al crecimiento demográfico vinculado a la inmigración, según los analistas.

Los manifestantes coreaban consignas y sostenían pancartas en las que destacaban su derecho a la vivienda. “Queremos vecinos, no turistas”, rezaba una pancarta.

El aumento de los precios de la vivienda está dejando a muchos madrileños sin acceso al mercado inmobiliario en medio de la crisis que atraviesa España
El aumento de los precios de la vivienda está dejando a muchos madrileños sin acceso al mercado inmobiliario en medio de la crisis que atraviesa España (The Associated Press)

Estrella Baudu, una profesora de 28 años que estaba entre los manifestantes, dijo que vivía con su abuela. “La situación para muchos jóvenes como yo es bastante complicada, y es muy difícil encontrar una vivienda de alquiler debido a los precios y a los bajos salarios”, afirmó.

La marcha se produce un día después de que decenas de miles de personas protestaran en Madrid contra Sánchez, al tiempo que aumentaban las tensiones políticas y las críticas por las acusaciones de corrupción y el descontento con el Gobierno.

La compra de una vivienda en España se ha vuelto inasequible para muchos, con las presiones del mercado y la especulación disparando los precios, especialmente en las grandes ciudades y las zonas costeras.

El mes pasado, el Gobierno español aprobó un amplio plan dotado con $8,230 millones de dólares para construir más viviendas públicas en los próximos cuatro años y ofrecer ayudas a los jóvenes inquilinos y compradores de vivienda, entre los más afectados por los elevados costes del alquiler y la vivienda.

“El Gobierno puede decir que está tomando medidas, pero la realidad para los que alquilamos es que estamos recibiendo notificaciones de nuestros caseros que quieren desahuciarnos”, dijo el manifestante Fernando de los Santos, profesor universitario de 36 años. “Lo único que nos ofrecen son subidas abusivas de precios”.

Otro decreto que habría prorrogado la congelación temporal de los alquileres no fue aprobado por el Parlamento, exponiendo al Gobierno de Sánchez a corto plazo a un mayor descontento relacionado con la vivienda.

Los alquileres se han visto impulsados al alza por el aumento de la demanda, entre otras cosas debido al turismo y al crecimiento demográfico vinculado a la inmigración
Los alquileres se han visto impulsados al alza por el aumento de la demanda, entre otras cosas debido al turismo y al crecimiento demográfico vinculado a la inmigración (The Associated Press)

En los últimos años, los españoles han salido a la calle en numerosas manifestaciones por todo el país para protestar por los elevados costes del alquiler y la vivienda. Una de las principales demandas es que el Gobierno tome medidas más enérgicas contra los alquileres turísticos que han proliferado en los centros urbanos de toda España, que el año pasado recibió la cifra récord de 97 millones de visitantes internacionales.

El coste de la vivienda aumentó casi un 13% interanual a finales de 2025, según Eurostat, la agencia estadística de la Union Europea.

El Banco de España calcula que a la nación del sur de Europa, de 50 millones de habitantes, le faltan 700,000 viviendas, comparando la demanda con el ritmo de nueva construcción.

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