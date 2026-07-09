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La batalla por “Bad Bunny, baby”: el Supremo revive la controversia que rodea al Conejo Malo

Aquí te explicamos en detalle la decisión que emitió recientemente el máximo foro judicial en Puerto Rico

9 de julio de 2026 - 11:32 AM

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La octava función de los conciertos de la residencia del intérprete boricua Bad Bunny en el Choliseo. (Ramon "Tonito" Zayas)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

¿Qué ocurre cuando una grabación hecha entre una pareja termina convirtiéndose en una de las frases más reconocidas de un artista a nivel mundial? ¿Puede una persona reclamar derechos sobre su voz cuando entiende que fue utilizada sin su autorización?

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Esa es la controversia jurídica que llegó hasta el Tribunal Supremo y que involucra al artista Benito Antonio Martínez, conocido como “Bad Bunny”, su expareja, la licenciada Carliz De La Cruz Hernández, y varias entidades relacionadas con su carrera musical.

La demanda, presentada el 1 de marzo de 2023, plantea si el uso de la frase “Bad Bunny, baby”, grabada con la voz de De La Cruz Hernández, pudo constituir una violación a sus derechos bajo la Ley de Derechos Morales de Autor, entre otros estatutos.

Luego de múltiples recursos e impugnaciones, el caso llegó al máximo foro judicial, que emitió una opinión de 50 páginas en la que, por primera vez, examinó el alcance de las protecciones legales relacionadas con el uso no autorizado de la voz de una persona.

En palabras sencillas, el Supremo no dijo que De la Cruz Hernández ganó el caso, sino que entendió que sí presentó una reclamación con fundamentos suficientes para que se siga evaluando en los tribunales. ¿Esto qué significa? Que el caso regresó al Tribunal de San Juan.

Bad Bunny dijo presente en la inauguración de la Semana de la Alta Costura con un Schiaparelli personalizado. Antes de que comenzara el desfile, toda la atención se concentró en la escalinata del museo, Petit Palais de París, uno de los edificios más emblemáticos de la capital francesa. Allí desfilaron algunas de las personalidades más influyentes del panorama internacional. También sorprendió la presencia de Michelle Yeoh, que debutó con un llamativo cambio de imagen. La actriz apareció con un elegante corte bob en tono rubio ceniza que contrastaba con un sofisticado vestido negro de escote Bardot decorado con plumas, confirmando una vez más su estrecha relación con la moda de alta costura.
1 / 14 | Bad Bunny se roba el "front row" de Schiaparelli. Bad Bunny dijo presente en la inauguración de la Semana de la Alta Costura con un Schiaparelli personalizado. - Emma Da Silva

De esta forma, concluyó que la demanda -donde se reclaman $40 millones- no podía descartarse, ya que la frase “Bad Bunny, baby”, tal y como la interpretó De la Cruz Hernández, podría constituir una obra original y creativa protegida por la Ley de Derechos de Autor.

Por consiguiente, existe una controversia jurídica real que, a juicio del Supremo, merece ser examinada mediante prueba, en lugar de ser rechazada.

En cuanto al derecho a la propia imagen, el Supremo determinó que De la Cruz Hernández alegó suficientes hechos para sostener que su voz pudo haber sido utilizada sin su consentimiento y con fines comerciales, por lo que sus reclamaciones continuarán activas.

No obstante, el Tribunal también dio parcialmente la razón a los demandados, entre los que sobresalen el artista Bad Bunny; su manejador Noah Kamil Assad Byrne; el sello discográfico Rimas Entertainment, LLC., así como Rimas Classics, LLC; Noah Assad, LLC y otros.

La corte decidió que cualquier reclamación relacionada con el uso de la grabación en la canción “Pa Ti”, publicada en 2016, ya prescribió porque transcurrió el tiempo que establece la ley para presentar una demanda. Por tanto, no puede continuar la reclamación.

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En cambio, las reclamaciones relacionadas con usos más recientes —como la inclusión de la frase “Bad Bunny, baby” en el álbum musical “Un Verano Sin Ti" y otros usos posteriores que sí están dentro del término legal— pueden seguir adelante, según la sentencia.

La frase que dio origen al conflicto

La controversia gira en torno a una frase que millones de fanáticos reconocen al instante: “Bad Bunny, baby”.

En la demanda, De la Cruz Hernández indicó que, desde 2011, sostuvo una relación de noviazgo con el artista, quien para 2014 manifestó su interés por incursionar en la industria musical. Alegó que ella colaboró en distintos aspectos del inicio de su carrera.

Asimismo, reconoció que, como es costumbre que los reguetoneros mencionen sus nombres en las canciones, ambos presuntamente decidieron que sería una “idea cautivadora” que seguido al nombre del artista se incluyera la palabra “baby”, pero con su voz.

Según la demanda, en 2015, a petición del artista, De la Cruz Hernández grabó con su voz la frase “Bad Bunny, baby”, que fue utilizada en las intros de las canciones. Añadió que, tras la ruptura de la relación en 2016, la frase se incluyó sin su consentimiento en discos y promociones.

J Balvin se unió a Bad Bunny como invitado especial durante la parada de su gira "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" en París, protagonizando uno de los momentos más destacados de la noche.Junto a Bad Bunny interpretó "Como un Bebé", "Qué Pretendes" y "La Canción". También cantó "In da Getto" y "Qué Calor".
1 / 5 | El explosivo reencuentro de Bad Bunny y J Balvin en París. J Balvin se unió a Bad Bunny como invitado especial durante la parada de su gira "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" en París, protagonizando uno de los momentos más destacados de la noche. - Suministrada/Eroc Rojas

De la Cruz Hernández sostuvo que tal uso fue en violación a sus derechos morales de atribución e integridad sobre la obra y con propósitos comerciales en violación a su derecho de imagen.

Asimismo, señaló que, el 26 de diciembre de 2016, la canción “Pa Ti” fue publicada bajo el sello de Rimas Entertainment, LLC y que la letra de la canción registrada incluye la frase y su voz sin consentimiento ni atribución.

Reveló, además, que, para 2017, supuestamente retomaron la relación, pero no discutieron sobre el uso de la grabación en las canciones. Eventualmente, la relación terminó, pero aseguró que ambos se comunicaban ocasionalmente hasta el 2019.

Además de la canción “Pa Ti”, De la Cruz Hernández alegó que su voz y la frase “Bad Bunny, baby” también fueron utilizadas sin su consentimiento en “Dos Mil 16”, tema incluido en el álbum Un Verano Sin Ti, que fue lanzado oficialmente en 2022.

El intento de llegar a un acuerdo

Según la demanda, poco antes de la publicación del disco, representantes del artista le enviaron varios contratos y le ofrecieron $2,000 para adquirir, de forma retroactiva, el derecho a utilizar el “tag” en “Pa Ti” y “Dos Mil 16”, así como para usos futuros. No obstante, sostiene que el álbum fue publicado y comercializado antes de otorgar su autorización.

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Ante ese escenario, De la Cruz Hernández tomó acciones legales. No obstante, la pugna escaló en mayo de 2024 cuando Bad Bunny y las empresas Rimas Entertainment y Rimas Classics solicitaron la desestimación de la demanda al argumentar que no violentaron la Ley de Derechos Morales de Autor.

A su vez, los demandados sostuvieron que varias reclamaciones habían prescrito, que los señalamientos por presentaciones fuera de Puerto Rico no procedían y que tampoco existían fundamentos para las alegaciones relacionadas con el derecho a la propia imagen, la intimidad y los daños reclamados.

¿Qué dice la opinión del Supremo?

Entrando de lleno en la controversia, la opinión mayoritaria emitida por la jueza asociada del Supremo, Mildred Pabón Charneco, coincide en que la frase en cuestión se creó, tal y como se establece en la demanda, para comunicar la costumbre de los reguetoneros de incluir su nombre en sus canciones.

“Al nombre artístico del señor Martínez Ocasio solamente se le añadió la palabra “baby”. Concluimos que tal frase no goza de protección de derechos de autor, pues aparte de su brevedad, la parte demandante no pudo demostrar la existencia de una creación intelectual mínimamente creativa", indicó.

A partir de ese punto, la opinión se centró en el reclamo de De la Cruz Hernández de que su interpretación vocal -personal, distintiva e irrepetible- de la frase fue utilizada sin su autorización y sin el debido reconocimiento.

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“Concluimos que la demandante ha presentado hechos suficientes para ofrecer en su día la prueba que justifique este reclamo. En vista de ello, erraron los foros inferiores al desestimar la causa de acción bajo la Ley de Derechos Morales de Autor”, concluyó.

Sin reclamación válida contra Assad

En cuanto a la reclamación que se incluyó en la demanda contra Assad Byrne, el máximo foro judicial concluyó que el recurso no logró establecer una reclamación válida de que este era responsable personal y/o vicariamente de la actuación de los empleados o contratistas de Rimas.

“Por todo lo anterior, el foro recurrido no erró al desestimar las causas de acción presentadas contra el señor Assad Byrne”, dice el documento.

De esta forma, el Supremo revocó el fallo del Apelativo que desestimó los pleitos “por violaciones al derecho moral sobre la grabación con la voz de la demandante, así como en cuanto al derecho a la intimidad en su vertiente del derecho a la propia imagen”.

Empero, confirmó la sentencia del Apelativo que dio paso a la desestimación de la demanda instada en contra Assad Byrne y las acciones relacionadas a la canción “Pa ti” y los conciertos del artista.

¿Qué dijo la presidenta del Supremo?

En la sentencia de dos páginas, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, coincidió con la mayoría en que las reclamaciones relacionadas con el derecho a la propia imagen debían continuar y en que las vinculadas a la canción “Pa Ti” habían prescrito.

Sin embargo, discrepó sobre la reclamación bajo la Ley de Derechos Morales de Autor, al entender que la frase grabada no reúne los requisitos de creatividad y originalidad para estar protegida por esa ley.

“Entiendo que no hay manera de probar que esta ostenta un derecho moral sobre el estribillo, puesto que este no cumple con los requisitos establecidos de creatividad y originalidad para que una obra se considere protegible bajo el estatuto citado”, dijo.

Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad BunnyBad Bunny inició la gira con dos presentaciones en el Estadi Olímpic Lluís Companys en Barcelona. Bad Bunny presentó una producción que celebró la riqueza musical y cultural de Puerto Rico a escala de estadio, fusionando reguetón, salsa, plena y bomba con los éxitos globales que han definido su carrera.
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Opinión disidente

El juez asociado Ángel Colón Pérez emitió una opinión disidente de 25 páginas en la que sostuvo que todas las reclamaciones debieron ser desestimadas.

A su juicio, el uso de la voz de De la Cruz Hernández fue breve y accesorio dentro de las canciones, además de responder a una expresión artística protegida.

También concluyó que la demanda no demostraba una intromisión en la intimidad de la demandante ni un daño a su dignidad o reputación que justificara una reclamación bajo el derecho a la propia imagen.

“El uso de la voz de la señora De La Cruz Hernández en las canciones controvertidas es uno meramente accesorio a la obra principal, -al ocupar un plano secundario muy minoritario y breve respecto a la voz principal y extensa del señor Martínez Ocasio-, sino que el mismo responde a un serio interés artístico en la discografía”, puntualizó Colón Pérez.

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ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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